3 Weton yang Punya Garis Keberuntungan Baik di Tahun 2026, Kekayaan Naik Drastis Setelah Lebaran

JawaPos.com - Dalam ramalan kitab primbon Jawa, diketahui ada sejumlah pihak yang memiliki garis keberuntungan baik di tahun 2026.

Beberapa pihak yang terpilih ini diyakini dapat memperoleh serangkaian kebaikan yang datang di sepanjang tahun.

Salah satu yang akan terlihat perbedaannya yakni terkait kepunyaan harta benda yang dimungkinkan bertmbah banyak di periode ini.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan punya garis keberuntungan baik di tahun 2026 hingga kekayaannya bisa naik drastis setelah lebaran.

1. Weton Kamis Legi

Sebagian dari mereka yang lahir dengan weton Kamis Legi diramalkan akan mendapatkan banyak keberuntungan di tahun 2026.

Mereka yang berweton satu ini diprediksi akan sering dihadapkan dengan rezeki yang datang dari arah tak terduga.

Setelah momen lebaran yang menggembirakan, diyakini banyak jalan menuju kesuksesan yang terbuka.

Mereka pun seperti diberikan kemudahan dalam menarik rezeki sampai kekayaan mereka bisa bertambah dalam jumlah besar.

2. Weton Sabtu Kliwon

Baca Juga: 4 Zodiak yang Sedang Mengalami Fase Stuck dan Kesulitan Menemukan Jalan Keluar dari Kondisi Kehidupan yang Menekan

Sebagian dari mereka yang lahir dengan weton Sabtu Kliwon diramalkan akan jadi salah satu yang paling beruntung di tahun 206.

Menurut kitab primbon Jawa, mereka yang berweton satu ini punya potensi besar untuk menjadi sangat kaya.