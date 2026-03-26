Ramalan Leluhur Jawa Terbukti? 5 Weton Ini Diprediksi Meledak Jadi Jutawan Baru di Tahun 2026

JawaPos.com -Tahun 2026 bukan sekadar pergantian waktu, melainkan sebuah fase besar dalam perputaran nasib menurut pitutur leluhur Jawa.

Ada masa di mana kehidupan terasa berat, penuh ujian, dan seolah tidak ada jalan keluar. Namun ada pula masa ketika semua yang ditanam dengan sabar akhirnya mulai berbuah.

Bagi sebagian orang, tahun ini menjadi titik balik. Dari yang selama ini tersembunyi, mulai terlihat. Dari yang sering gagal, mulai menemukan jalannya.

Hal ini juga pernah diungkapkan dalam kanal YouTube Mbah Masrol, yang menyebutkan, bahwa tidak sedikit yang berpotensi mengalami lonjakan rezeki besar hingga mencapai taraf jutawan baru.

Namun perlu diingat, ini bukan soal keberuntungan semata. Ini tentang pertemuan antara waktu yang tepat, usaha yang konsisten, dan kesiapan batin dalam menerima perubahan besar. Berikut weton yang disebutkan Mbah Masrol yang berpotensi mengalami lonjakan energi :

1. Weton Legi: Rezeki Mengalir Pelan Tapi Pasti

Weton Legi dikenal memiliki karakter tenang, sabar, dan tidak suka menonjol. Selama ini, banyak yang merasa hidupnya berjalan lambat dibanding orang lain.

Namun justru di situlah kekuatannya. Tahun 2026 menjadi fase di mana usaha kecil yang selama ini dijalani mulai menunjukkan hasil nyata. Rezeki datang tanpa banyak kegaduhan, tetapi stabil dan terus bertambah.

Kunci bagi Legi adalah berani melangkah. Jangan terus meragukan diri sendiri. Ketika keberanian muncul, potensi naik kelas menjadi sangat terbuka.

2. Weton Wage: Dari Penopang Orang Lain Menjadi Pusat Keberhasilan

Weton Wage sering menjadi “penolong” bagi orang lain. Rezeki datang, tetapi cepat habis karena banyak tanggungan.

Tahun 2026 menjadi titik pembalasan dari kesabaran panjang itu. Peluang besar mulai datang, kepercayaan meningkat, dan jalur rezeki terbuka lebih lebar.

Namun tantangannya adalah keberanian menerima peran besar. Jika masih merasa “tidak pantas”, maka peluang bisa lewat begitu saja.