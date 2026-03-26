Leni Setya Wati
26 Maret 2026, 15.52 WIB

4 Zodiak dengan Energi Positif yang Membuat Orang Betah di Dekatnya, Mengapa Mereka Selalu Disukai?

Ilustrasi zodiak dengan energi positif (freepik/benzoix)

JawaPos.com - Beberapa bulan lalu, penulis dari The Vessel, Isabella Chase menghadiri sebuah pesta makan malam kecil bersama suaminya. Ia hanya mengenal tuan rumah, sementara tamu lainnya terasa asing.

Seperti banyak orang pada umumnya, Isabella sempat mengalami momen canggung—berdiri di sudut ruangan sambil berpura-pura tertarik pada rak buku, sambil bertanya dalam hati apakah dirinya terlihat kikuk.

Namun, suasana itu berubah dalam sekejap. Seseorang mendekatinya dengan senyum hangat dan mengajukan pertanyaan sederhana, “Bagaimana kabarmu malam ini?”

Hanya dalam waktu kurang dari satu menit, bahu Isabella yang semula tegang mulai rileks. Ia merasa diterima, dihargai, dan—yang paling penting—nyaman.

Pengalaman sederhana itu menyadarkannya bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan alami untuk menciptakan rasa aman secara instan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki energi seperti ini. Namun menariknya, jika dilihat dari sudut pandang psikologi dan komunikasi, kualitas tersebut sebenarnya bisa dipelajari siapa saja.

Dilansir dari The Vessel, berikut ini adalah empat zodiak yang dikenal mampu membuat orang lain merasa nyaman dan diterima sejak pertemuan pertama, serta alasan mengapa energi mereka begitu kuat.

1. Cancer — Kehadiran Penuh yang Menenangkan

Zodiak Cancer sering dicap sebagai pribadi yang emosional. Namun dalam praktiknya, energi mereka lebih tepat digambarkan sebagai perhatian yang halus dan mendalam.

Cancer memiliki kemampuan unik untuk memperhatikan detail kecil—perubahan ekspresi wajah, nada suara, hingga gestur tubuh. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar menyimak.

Ketika seseorang berbicara dengan Cancer, mereka tidak merasa perlu berpura-pura. Ada ruang aman yang tercipta secara alami. Cancer tidak terburu-buru, tidak memotong pembicaraan, dan tidak menghakimi.

Dari perspektif psikologi, ini dikenal sebagai penyesuaian emosional (emotional attunement). Manusia cenderung merasa nyaman ketika mereka merasa “terlihat” dan “dipahami”.

Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Cancer terkadang terlalu berusaha menjaga perasaan orang lain hingga melupakan dirinya sendiri. Mereka bisa terjebak dalam peran sebagai “penyelamat”.

Kekuatan Cancer akan semakin optimal ketika mereka belajar menjaga batasan. Karena penerimaan sejati bukan berarti menyetujui semua hal, melainkan hadir tanpa menghakimi.

2. Libra — Ahli Menjaga Keharmonisan Sosial

