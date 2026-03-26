Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 26 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini mungkin menjadi hari yang sangat baik bagi zodiak aries untuk bertemu orang baru dan berteman dengan mereka. Ada kemungkinan aries juga bertemu seseorang yang istimewa yang akan menjadi calon pasangan.

Hari ini tepat untuk melakukan beberapa perubahan. Sebelum tidur, luangkan waktu untuk anggota keluarga yang sudah lama tidak ditemui. Ungkapkan rasa terima kasih atas dukungan mereka.

Zodiak taurus merasa bebas stres dan rileks hari ini. Taurus mungkin merasa senang dengan diri sendiri dan hidup yang dijalani. Cobalah menghabiskan hari ini bersama orang-orang terkasih.

Manfaatkan waktumu untuk bersama keluarga dan orang-orang yang peduli kepada taurus. Selain itu, cobalah menyegarkan dan menenangkan jiwa. Lakukan sesuatu yang membuat diri sendiri bahagia dan nikmati kegiatan santai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 26 Maret 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Waspadalah terhadap kesalahpahaman antara zodiak aries dengan pasangan, karena dapat memunculkan perasaan sakit hati. Terkait karir, kemampuan aries dalam menangani situasi yang penuh tekanan akan diuji.

Sementara itu, produktivitas yang meningkat akan membuat suasana hati aries membaik dan tubuh terasa sehat. Terkait keuangan, aries harus mempertimbangkan setiap tawaran kerjasama dengan cermat sebelum menandatangani dokumen.

Cinta Aries

Aries mungkin salah paham dengan pasangan, dan ini dapat mengakibatkan perasaan sakit hati bagi semua pihak. Dengarkan dengan saksama apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik untuk aries.

Kesalahpahaman ini mungkin disebabkan oleh campur tangan teman yang bermaksud baik. Jangan hiraukan apa yang dikatakan teman dan percayai pasanganmu sepenuhnya.

Karir Aries

Hari ini akan menguji kemampuan aries dalam menangani situasi yang penuh tekanan, karena aries dipercayakan dengan tugas khusus. Ini juga akan memberi aries kesempatan untuk menunjukkan kemampuan.

Curahkan waktu dan keterampilan profesional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesuksesan yang aries raih hari ini akan membantu meningkatkan prospek karir dan membawa pengakuan.