27 Maret 2026, 01.52 WIB

Jangan Beri Kesempatan Kedua, 4 Zodiak Ini Sering Tersakiti dalam Hubungan Bersama Pasangannya

Ilustrasi seseorang yang merasa tersakiti - Image

Ilustrasi seseorang yang merasa tersakiti

JawaPos.com - Dalam hubungan cinta, memberi kesempatan kepada pasangan adalah tanda ketulusan dan kesabaran. Namun, tidak semua orang tahu kapan harus berhenti dan mulai memikirkan dirinya sendiri.

Beberapa zodiak cenderung terlalu baik hati, hingga mereka terus memaafkan dan berharap pasangan mereka akan berubah, meskipun telah disakiti berulang kali.

Sayangnya, kebiasaan ini justru sering membuat mereka terluka lebih dalam. Melansir My Inner Creative, berikut adalah empat zodiak yang paling sering tersakiti karena terlalu banyak memberi kesempatan dalam cinta.

1. Cancer

Cancer adalah zodiak yang penuh kasih dan sangat terikat dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka memiliki hati yang lembut dan sulit melepaskan seseorang, meskipun sudah tersakiti berkali-kali.

Cancer percaya bahwa dengan kesabaran dan cinta yang cukup, pasangan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Sayangnya, kebiasaan ini sering membuat mereka terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan penuh luka batin.

2. Libra

Libra dikenal sebagai sosok yang tidak suka konflik dan selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan. Mereka lebih memilih memberi kesempatan berkali-kali daripada harus menghadapi perpisahan yang menyakitkan.

Libra selalu mencari sisi baik dalam diri pasangan mereka dan berharap hubungan bisa diperbaiki. Namun, sikap ini sering membuat mereka bertahan dalam hubungan yang seharusnya sudah ditinggalkan sejak lama.

3. Pisces

Pisces adalah zodiak yang sangat romantis dan percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Mereka memiliki hati yang penuh empati dan cenderung memaafkan kesalahan pasangan, bahkan yang sudah berulang kali dilakukan.

Pisces sering kali lebih memikirkan perasaan orang lain daripada dirinya sendiri, sehingga mereka terus memberi kesempatan meskipun hatinya sudah berkali-kali terluka.

4. Taurus

Taurus dikenal sebagai zodiak yang setia dan gigih dalam mempertahankan hubungan. Ketika mereka sudah mencintai seseorang, mereka akan berusaha sekuat tenaga agar hubungan tersebut berhasil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
