Dea Agustin Adrianingtyas
27 Maret 2026, 14.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 27 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin merasa sedikit kesal atau frustrasi. Taurus merasa bahwa komunikasi menjadi hambatan, karena pengalaman buruk di masa lalu dengan orang-orang terkasih. Jangan khawatir karena ini hanyalah tantangan yang harus taurus hadapi dalam hidup. 

Bertengkar dengan orang lain tidak akan membawa kebaikan. Sebaliknya, belajarlah mengendalikan emosi dan akhiri pertengkaran dengan tetap tenang. Demi ketenangan pikiran, cobalah untuk berkomunikasi lebih terbuka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 27 Maret 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Meskipun telah bersama pasangan dalam waktu yang cukup lama, zodiak taurus masih merasakan percikan romantis. Terkait karir, gunakan sifat kooperatif untuk menyelesaikan tanggung jawab tambahan dengan mudah.

Sementara itu, jaga kesehatan karena taurus mungkin merasa pusing akibat jadwal yang sibuk dan padat. Terkait keuangan, taurus harus berhati-hati dengan kondisi keuangan saat ini dengan menghindari melakukan investasi dalam jumlah besar.

Cinta Taurus 

Taurus masih terus merasakan percikan romantis dan dalam hubungan, meskipun telah bersama pasangan dalam waktu yang sangat lama. Perhatian dan kasih sayang ekstra akan jelas terlihat hari ini. Ini sehat untuk hubungan taurus, sehingga taurus tidak perlu takut untuk mengungkapkannya.

Karir Taurus

Kemungkinan, taurus akan dipercayakan dengan beberapa tanggung jawab tambahan. Sifat kooperatif akan memungkinkan taurus untuk menyelesaikannya dengan mudah dan sukses. 

Ingatlah bahwa keberhasilan taurus adalah dengan mendapatkan posisi penting di perusahaan. Taurus harus mempertahankan sifat kooperatif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kesehatan Taurus

Jaga kesehatan karena taurus mungkin merasa pusing sepanjang hari. Hari ini, taurus sangat sibuk karena jadwal yang padat. Cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan ingatlah untuk makan dan minum, agar taurus tidak merasa pusing lagi. Hari ini produktif bagi, tetapi jangan mengabaikan kesehatanmu.

Keuangan Taurus

Taurus benar-benar harus berhati-hati dengan situasi keuangan saat ini. Cobalah menghindari investasi besar. Hal lain yang perlu diingat untuk periode ini adalah jika berencana untuk mengajukan pinjaman, tundalah ke hari lain yang lebih menguntungkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Siap-Siap Tajir! 7 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki Besar di Bulan April, Nominalnya Bikin Melongo - Image
Zodiak

Siap-Siap Tajir! 7 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki Besar di Bulan April, Nominalnya Bikin Melongo

26 Maret 2026, 22.24 WIB

4 Shio Paling Beruntung Bulan April 2026, Diprediksi Dapat Rezeki Besar dan Kekayaan Melimpah - Image
Zodiak

4 Shio Paling Beruntung Bulan April 2026, Diprediksi Dapat Rezeki Besar dan Kekayaan Melimpah

26 Maret 2026, 22.21 WIB

7 Shio yang Diprediksi Bertambah Kaya di Tahun Kuda Api dengan Lonjakan Finansial Besar - Image
Zodiak

7 Shio yang Diprediksi Bertambah Kaya di Tahun Kuda Api dengan Lonjakan Finansial Besar

26 Maret 2026, 22.14 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

