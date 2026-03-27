3 Shio yang Bakal Tambah Melimpah Hartanya di Tahun Kuda Api, Sepanjang 2026 Isinya Full Rezeki

JawaPos.com - Dalam ramalan astrolog terbaru, ada sejumlah pihak yang diprediksi bisa makin bertambah kaya di tahun 2026.

Adapun kekayaan yang dimaksudkan oleh astrolog itu sendiri bukan hanya sekadar seberapa banyak uang, akan tetapi tentang siapa apa yang bisa disyukuri.

Di tahun kuda api ini sendiri energi yang ada dianggap memungkin seseorang untuk kian mempermantap apa yang dimilikinya sekarang.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan akan bakal bertambah melimpah hartanya di tahun kuda api karena sepanjang 2026 hidupnya penuh dengan rezeki.

1. Shio Ular

Mereka yang bershio ular diyakini akan banyak memperoleh tambahan harta di tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, rezeki mereka banyak bertambah di sepanjang 2026 berkat keuntungan yang selalu bisa dimaksimalkan.

Rezeki yang datang diyakini dipengaruhi pula oleh kemampuan mereka yang pandai menentukan langkah yang harus diambil.

Kebijakan yang dipilih pun sering kali memberikan banyak keuntungan yang bisa dipetik di kemudian hari.

2. Shio Tikus

Mereka yang bershio tikus diyakini akan memperoleh banyak cuan di tahun kuda api yang penuh hoki ini.

Astrolog meyakini, rezeki selalu bisa diperoleh sebab mereka selalu berjuang untuk mencari bisa cari jalan dari keadaan yang tidak menguntungkan.