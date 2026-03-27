Lihai dalam Membaca Arah Seseorang, 4 Zodiak Ini Dikenal Paling Intuitif dan Punya Kepekaan Luar Biasa

JawaPos.com - Sebagian orang memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami apa yang terjadi di sekitar mereka hanya dengan membaca gerak-gerik, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh seseorang.

Kemampuan membaca perilaku orang lain ini sering kali muncul dari intuisi yang tajam dan kepekaan yang mendalam terhadap energi atau emosi di sekitarnya.

Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki bakat ini secara alami. Mereka tidak hanya jeli, tetapi juga mampu menangkap detail kecil yang sering kali terlewat oleh orang lain.

Siapa saja zodiak dengan kemampuan intuitif luar biasa tersebut? Melansir Blog Herald, berikut adalah empat zodiak paling intuitif yang mampu membaca gerak-gerik orang dengan cepat.

1. Pisces

Pisces dikenal sebagai zodiak yang sangat peka dan memiliki empati tinggi. Mereka sering kali dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa perlu mendengar sepatah kata pun.

Kepekaan mereka terhadap bahasa tubuh dan energi di sekitar membuat Pisces mampu memahami situasi dengan cepat.

2. Scorpio

Sebagai zodiak yang misterius, Scorpio memiliki intuisi tajam yang sering kali sulit ditebak orang lain. Mereka mampu membaca maksud tersembunyi di balik kata-kata atau tindakan seseorang.

Keahlian ini membuat Scorpio sangat jeli dalam mengamati gestur kecil yang mungkin terlewat oleh orang lain.

3. Cancer

Cancer adalah zodiak yang sangat emosional dan peka terhadap perubahan suasana hati di sekitarnya.

Mereka memiliki kemampuan alami untuk membaca ekspresi wajah dan memahami bahasa tubuh seseorang. Intuisi mereka sering kali membantu mereka memberikan respons yang tepat di berbagai situasi sosial.