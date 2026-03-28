Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer Besok Minggu 29 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

JawaPos.com – Memasuki hari Minggu esok, 29 Maret 2026, dua zodiak yakni Gemini dan Cancer akan menghadapi energi semesta yang berbeda namun sama-sama penuh makna.

Ramalan besok menjanjikan momen refleksi mendalam bagi keduanya, baik dalam urusan finansial, hoki, maupun karier.

Selain itu, aspek kesehatan, mobilitas, cinta, dan mental turut mewarnai perjalanan hari mereka masing-masing.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (28/3), dijelaskan mengenai ramalan terlengkap zodiak Gemini dan Cancer besok Minggu 29 Maret 2026 dari finansial, hoki, karier, kesehatan, mobilitas, cinta, dan mental

Gemini (21 Mei – 21 Juni)

1. Finansial

Energi hari ini mendorong Anda untuk merancang strategi keuangan secara matang daripada terburu-buru mengambil keputusan besar.

Fokuslah pada pengembangan keterampilan menulis, berbicara, atau platform digital yang berpotensi menjadi sumber penghasilan nyata dalam beberapa pekan ke depan.

Sebuah peluang kolaborasi yang selama ini diam-diam berkembang bisa segera muncul ke permukaan dan membawa dampak finansial positif bagi Anda.

2. Hoki

Angka keberuntungan Anda hari ini adalah 7, 14, 23, 38, dan 41 yang layak Anda pertimbangkan dalam berbagai pilihan penting.

Waktu paling beruntung bagi Anda berada di rentang pukul 14.00 hingga 16.00, saat energi serendipiti terasa sangat kuat menyelimuti aktivitas Anda.

Kabar tak terduga yang datang lewat pesan atau telepon bisa menjadi kejutan menyenangkan yang memperindah hari Anda secara keseluruhan.