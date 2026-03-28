Pekan Penentu di Maret 2026, 3 Zodiak Ini Akhirnya Melangkah Menuju Kehidupan yang Jauh Lebih Baik

JawaPos.com - Tidak semua perubahan besar datang dengan cara yang lembut.

Ada fase dalam hidup ketika tekanan terasa datang bersamaan—emosi yang memuncak, komunikasi yang tersendat, hingga situasi yang seolah menguji batas kesabaran.

Namun justru dalam pekan seperti inilah, semesta sedang menyusun ulang arah kehidupan seseorang.

Pekan 16–22 Maret 2026 menjadi salah satu momen penting dalam pergerakan energi astrologi. Kehadiran Bulan Baru di Pisces membawa gelombang empati dan kepekaan batin, sementara peralihan Matahari ke Aries menyalakan kembali semangat, keberanian, dan dorongan untuk memulai sesuatu yang baru.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Leslie Hale di situs YourTango, meskipun pekan ini dipenuhi dinamika yang cukup menantang, ada tiga zodiak yang justru akan merasakan perubahan besar menuju kehidupan yang jauh lebih baik setelah melewati fase ini.

Perubahan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses menghadapi emosi, memperbaiki komunikasi, dan belajar menjaga keseimbangan diri.

1. Pisces: Ujian Emosi di Pekan 16–22 Maret 2026 yang Membawa Kesadaran Baru

Pisces berada di pusat energi pekan ini.

Dengan hadirnya Bulan Baru di zodiaknya, ini menjadi semacam “pengaturan ulang” dalam hidupnya. Namun di balik itu, sensitivitas Pisces meningkat tajam, membuatnya lebih mudah merasa kewalahan.

Di awal pekan, potensi kesalahpahaman cukup tinggi, terutama karena pengaruh komunikasi yang belum stabil. Pisces juga berisiko menyerap emosi negatif dari orang lain tanpa sadar.

Pelajaran terbesarnya adalah tentang batas diri.

Tidak semua harus dipikul, tidak semua harus disenangkan. Ketika Pisces mulai berani menetapkan batas dan merawat dirinya sendiri, perlahan beban emosional itu akan berkurang.

Di penghujung pekan, meski sempat muncul kebingungan batin, semuanya akan mulai mereda. Dari situlah kehidupan yang lebih ringan mulai terbentuk.

2. Virgo: Ketegangan Komunikasi di Tengah Pekan yang Menguji Kedewasaan