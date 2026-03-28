3 Zodiak Ini Justru Diam-Diam Naik Level dan Menyambut Kehidupan yang Jauh Lebih Baik

JawaPos.com - Tidak semua badai datang untuk menghancurkan.

Ada kalanya, justru di tengah kekacauan, semesta sedang menyusun ulang jalan hidup seseorang—membuka pintu yang sebelumnya tertutup, dan mengarahkan langkah menuju versi diri yang lebih kuat.

Merkurius retrograde sering kali ditakuti karena identik dengan hambatan, miskomunikasi, dan keterlambatan. Namun dalam realitas spiritual, fase ini justru menyimpan kekuatan tersembunyi.

Maret 2026 menjadi bukti bahwa tidak semua energi retrograde membawa kemunduran.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Marielisa Reyes pada 4 Maret 2026 di situs YourTango, kehidupan justru membaik bagi beberapa zodiak bahkan sebelum Merkurius retrograde di Pisces berakhir pada 20 Maret 2026.

Hal ini diperkuat oleh pandangan astrolog Aria Gmitter yang menyebut bahwa energi Merkurius di Pisces berada dalam kondisi lemah, sementara energi Venus justru menguat. Artinya, getaran cinta, nilai diri, dan daya tarik positif mampu menetralkan banyak efek negatif dari retrograde tersebut.

Astrolog Elizabeth Brobeck pun menegaskan bahwa ada zodiak tertentu yang justru mengalami “kenaikan level” dalam hidupnya selama fase ini berlangsung.

1. Gemini: Transformasi Batin yang Membuka Jalan Menuju Versi Diri yang Lebih Kuat

Bagi Gemini, fase ini terasa berbeda dari biasanya.

Meski Merkurius adalah planet penguasa mereka—yang biasanya membuat retrograde terasa lebih berat—kali ini justru menjadi momen refleksi yang mendalam. Gemini mulai meninjau ulang tujuan hidup, ambisi, dan arah yang selama ini ditempuh.

Perubahan ini tidak selalu nyaman, namun sangat bermakna.

Melalui proses ini, Gemini perlahan menemukan jati diri yang lebih kuat. Kepercayaan diri tumbuh, pola pikir berkembang, dan tanpa disadari, mereka sedang melangkah menuju babak kehidupan yang jauh lebih baik sebelum 20 Maret 2026 benar-benar tiba.

2. Aquarius: Kepercayaan Diri Baru yang Menarik Rezeki dan Pengaruh Positif

Aquarius mengalami pergeseran energi yang cukup signifikan.