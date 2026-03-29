Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
29 Maret 2026, 17.34 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi produktif bagi zodiak taurus untuk mengambil tanggung jawab baru dalam hidup. Taurus dapat memperoleh lebih banyak peluang dan memengaruhi karir saat ini. 

Selain itu, peluang-peluang ini akan meningkatkan semangat hidup taurus. Taurus juga akan dapat menemukan potensi dalam bidang artistik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 29 Maret 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu menanamkan semangat baru ke dalam hubungan dengan dan menyampaikan perasaan sebenarnya kepada pasangan. Terkait karir, fokuslah saat bekerja dan tunjukkan bahwa taurus selalu berusaha sebaik mungkin di tempat kerja.

Sementara itu, terapkan teknik relaksasi seperti meditasi dan latihan pernapasan untuk mengurangi frekuensi sakit kepala. Terkait keuangan, taurus harus berhati-hati dengan kondisi keuangan saat ini dengan menghindari melakukan investasi dalam jumlah besar.

Cinta Taurus 

Mengungkapkan keinginan hati dan menyampaikan perasaan sebenarnya kepada pasangan, akan menanamkan semangat baru ke dalam hubungan. Hal ini akan meringankan beban emosional yang selama ini taurus pikul, dan membuka jalan bagi ungkapan cinta romantis untuk dipertukarkan. Hubungan taurus akan benar-benar mendapat manfaat dari komunikasi yang terbuka dan jujur ​​hari ini.

Karir Taurus

Hari ini, cobalah untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, karena taurus mungkin berada di bawah pengawasan atasan. Jika bekerja di bagian penjualan, taurus mungkin akan kesulitan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan membuat taurus terlihat seperti karyawan yang berkinerja buruk. Fokuslah pada pekerjaan dan tunjukkan bahwa taurus berusaha sebaik mungkin.

Kesehatan Taurus

Sakit kepala mungkin mengganggu taurus hari ini. Kemungkinan, stres, kecemasan, atau kelelahan yang berlebihan menjadi penyebabnya. 

Oleh karena itu, taurus harus segera menerapkan beberapa teknik relaksasi seperti meditasi dan latihan pernapasan, karena ini akan membantu mengurangi frekuensi sakit kepala.

Keuangan Taurus

Taurus benar-benar harus berhati-hati dengan situasi keuangan saat ini. Cobalah menghindari investasi besar. Hal lain yang perlu diingat untuk periode ini adalah jika berencana untuk mengajukan pinjaman, tundalah ke hari lain yang lebih menguntungkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Keuangan dan Cinta Besok Senin 30 Maret 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Keuangan dan Cinta Besok Senin 30 Maret 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

30 Maret 2026, 04.20 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

29 Maret 2026, 18.03 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus Besok Senin 30 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus Besok Senin 30 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

29 Maret 2026, 13.40 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore