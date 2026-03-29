29 Maret 2026, 21.35 WIB

Hartanya Berlimpah, 6 Zodiak Ini Paling Mencolok soal Keuangan di Tahun 2026

Ilustrasi Mengelola Keuangan (Freepik)

JawaPos.com – Menurut ramalan keuangan astrologi, beberapa zodiak diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan dalam hal finansial, mulai dari peningkatan penghasilan, peluang kerja yang lebih menguntungkan, hingga arus uang yang lebih lancar.

Enam zodiak ini menonjol dalam daftar ramalan keuangan 2026 karena perubahan yang mereka alami terasa cepat dan nyata.

Rezeki yang masuk bukan sekadar lewat, melainkan mulai menumpuk dan memperkuat kondisi keuangan mereka secara keseluruhan.

Mengutip dari laman Your Tango pada Minggu (29/3), berikut enam zodiak yang rezekinya paling deras dan paling mencolok dalam ramalan keuangan 2026.

1. Capricorn

Tahun 2026 menjadi masa kebangkitan besar bagi Capricorn dalam urusan karier dan keuangan.

Sejak awal tahun, Capricorn akan merasakan dorongan kuat untuk bergerak maju, bekerja lebih serius, dan tidak lagi menunda-nunda kesempatan.

Banyak peluang baru bermunculan, terutama yang berkaitan dengan kerja sama, proyek bersama, atau tanggung jawab yang lebih besar.

Orang-orang mulai melihat Capricorn sebagai sosok yang bisa diandalkan, sehingga kepercayaan dari atasan, rekan kerja, atau klien pun semakin meningkat. Dari kepercayaan inilah, pintu rezeki mereka akan terbuka lebih lebar.

Di pertengahan tahun, Capricorn juga berpeluang besar untuk menemukan bidang baru yang ternyata sangat cocok dan berpotensi menghasilkan uang.

Bisa berupa jabatan baru, pekerjaan sampingan, atau ide yang sebelumnya hanya dianggap sebagai hobi. Secara perlahan, kondisi keuangan mereka menjadi lebih stabil, bahkan cenderung meningkat.

Tak hanya itu, Capricorn juga mulai meninggalkan pola pikir kekurangan dan lebih yakin bahwa kerja kerasnya memang pantas dibayar mahal.

Tahun 2026 membuat Capricorn naik kelas dalam karier sekaligus lebih tenang secara finansial.

2. Gemini

Bagi kamu yang berzodiak Gemini, tahun 2026 membawa perubahan besar dalam cara mendapatkan uang dan membangun karier. Di awal tahun, penghasilanmu akan mulai meningkat, baik dari pekerjaan utama maupun dari sumber tambahan.

Gemini menjadi lebih cerdas dalam melihat peluang, lebih berani mencoba hal baru, dan tidak terpaku pada satu cara saja untuk mencari uang.

Ide-ide segar yang selama ini hanya ada di kepala mulai dijalankan dan perlahan menghasilkan hasil yang positif.

Memasuki paruh kedua tahun ini, Gemini mulai dikenal karena keunikan dan kemampuan khusus yang dimilikinya.

Nama baik, reputasi, atau personal branding Gemini semakin kuat. Hal inilah yang akan membuka peluang karier yang lebih besar, termasuk tawaran kerja, proyek, atau kerja sama yang lebih menguntungkan.

Walaupun sebelumnya mungkin merasa ragu dengan arah hidupnya, tahun 2026 justru membawa kejutan manis.

Rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka, hingga membuat kondisi keuangan Gemini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

3. Cancer

Tahun 2026 menjadi tahun penting bagi Cancer untuk berkembang secara pribadi sekaligus finansial.

Di awal tahun, Cancer akan semakin mengenal dirinya sendiri, memahami apa yang diinginkan, dan berani berkata jujur pada diri sendiri.

Dari pemahaman inilah, Cancer mulai berani mengambil langkah baru dalam karier. Bisa berupa pindah bidang, menerima tantangan baru, atau mencoba usaha yang sebelumnya terasa terlalu berisiko.

Perubahan arah ini ternyata membawa dampak positif pada keuangannya. Di pertengahan tahun nanti, akan ada peluang untuk meningkatkan penghasilan mereka.

Cancer akan mulai merasakan hasil dari keberaniannya sebelumnya. Meski jalannya tidak selalu mulus, setiap usaha yang dijalaninya di tahun 2026 akan terasa lebih bermakna dan membuahkan hasil yang baik.

4. Taurus

Bagi para pemilik zodiak Taurus, bersiapkan karena tahun 2026 adalah tahun untuk naik level dalam karier dan kehidupan finansial.

Ada dorongan kuat untuk meraih posisi yang lebih baik, penghasilan yang lebih besar, dan kehidupan yang lebih stabil.

Taurus tidak lagi puas dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Kerja keras yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil nyata, terutama dalam bentuk pengakuan dan peningkatan karier.

Kesempatan besar pun juga akan datang, tetapi Taurus perlu berani untuk mengambilnya. Ketika Taurus memilih jalur yang tepat dan tidak ragu memikul tanggung jawab yang lebih besar, hasilnya akan sangat terasa.

Keuangan mereka akan menjadi lebih tertata, pemasukan lebih konsisten, dan rasa aman secara materi semakin kuat.

Tahun 2026 ini akan menjadi fondasi penting bagi Taurus untuk membangun masa depan yang mapan dan sejahtera dalam jangka panjang.

5. Libra

Tahun 2026 membawa banyak keberuntungan bagi Libra melalui hubungan dengan orang lain. Karier Libra akam berkembang pesat karena mereka akan bertemu orang-orang yang tepat, baik itu rekan kerja, mitra bisnis, maupun klien.

Kerja sama yang terjalin di tahun ini cenderung membawa keuntungan besar dan berkelanjutan. Libra juga semakin pandai dalam menempatkan diri, sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dan peluang emas dari orang lain.

Di paruh pertama tahun ini, karier Libra mulai menunjukkan peningkatan yang jelas, disertai peluang finansial yang menjanjikan.

Di paruh kedua tahun 2026, jaringan pertemanan dan relasi mereka akan menjadi sumber utama rezeki. Semakin aktif Libra membangun koneksi, semakin besar pula peluang kesuksesan yang datang.

6. Scorpio

Zodiak Scorpio mungkin tidak langsung merasakan perubahan besar di awal tahun 2026, tetapi proses penting sedang berjalan di awal tahun ini.

Scorpio mulai mengevaluasi kembali arah hidup, tujuan karier, dan apa yang benar-benar ingin dicapainya.

Meski terasa membingungkan, proses ini justru sangat penting untuk membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar.

Memasuki paruh kedua tahun ini, Scorpio mulai merasakan peningkatan dalam karier.

Kemampuan dan dedikasinya mulai diakui, sehingga peluang untuk naik jabatan, mendapatkan proyek besar, atau meningkatkan penghasilan pun semakin terbuka.

Di akhir tahun, Scorpio mungkin dihadapkan pada keputusan besar yang menuntut keberanian.

Namun, keputusan inilah yang bisa menjadi titik awal menuju karier yang lebih cemerlang dan kondisi keuangan yang jauh lebih kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
