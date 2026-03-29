3 Shio ini Hidupnya Tetap Bakal Kaya Banyak Cuan Meski Hadapi Krisis yang Datang Silih Berganti di Tahun 2026

JawaPos.com - Tidak semua orang yang jatuh dalam kesulitan bisa kembali bangkit seperti keadaan sebelum mendapatkan masalah.

Terlebih di tahun 2026 ini sendiri diramalkan akan berjalan dengan penuh ketidakpastian sehingga setiap orang bisa tertimpa kesulitan.

Meski begitu, astrolog meyakini ada beberapa orang yang tetap dapat hidup dalam keadaan yang baik meskipun terdapat banyak krisis yang datang silih berganti.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan akan tetap hidup kaya dan banyak cuan meski hadapi banyak masalah di tahun 2026.

1. Shio Babi

Mereka yang lahir dengan shio babi di tahun 2026 ini diyakini memiliki energi positif membuat orang lain nyaman.

Astrolog meyakini hal tersebut dapat memberikan pengaruh baik baik dalam pekerjaan maupun kehidupan.

Malahan di tahun kuda api ini mereka bisa mendapatkan rezeki yang stabil meskipun keadaan yang tidak stabil.

Semua berkat sinergi dengan orang lain sehingga tempat mereka bekerja tetap bertahan dan bisa terus menghidupi.

2. Shio Kerbau

Bila berada dalam kesulitan mereka yang bershio babi sering kali tidak banyak bercerita dengan orang lain.

Sering kali mereka merasa takut untuk melibatkan orang lain karena takut menyusahkan dan merepotkan.

Di tahun 2026 ini sendiri astrolog menyarankan agar mereka tidak terlalu menutup diri sebab banyak kebaikan yang akan datang melalui orang lain.