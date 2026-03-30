4 Zodiak dengan Sosok Karakter Paling Alpha, Dikenal Mandiri Namun Tetap Membutuhkan Perhatian

JawaPos.com - Empat zodiak berikut ini adalah sosok alpha yang sebenarnya. Mereka sangat mandiri dalam urusan pekerjaan.

Mereka bisa menjadi pemimpin dan orang nomor satu, namun juga membutuhkan banyak motivasi dan keyakinan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Menurut /collective.world, berikut adalah empat sosok zodiak yang mandiri dan mampu merencanakan masa depan sangat matang, namun tetap membutuhkan orang lain untuk merasa diperhatikan.

Leo

Leo adalah ciri kepribadian alpha yang sempurna. Mereka adalah zodiak yang berbakat untuk menjadi politisi, coach,ataupun CEO yang hebat.

Namun, di balik itu semua, leo sering diliputi rasa ragu pada diri sendiri. Mereka diam-diam masih minta tolong pada orang terdekatnya untuk memilihkan suatu barang.

Capricorn

Capricorn adalah zodiak pekerja keras, penuh tekad, dan bertanggungjawab. Mereka sadar bahwa tidak banyak orang yang teliti dan hati-hati seperti mereka.

Capricorn bisa begadang semalaman untuk bekerja. Namun, akibat sifatnya yang terlalu mandiri, membuat capricorn membutuhkan bantuan pada orang terdekatnya.

Gemini

Gemini selalu ingin memegang kendali penuh. Mereka menganggap orang lain justru menghambat langkah mereka.mereka ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan berbagai proyek.

Namun, di balik itu semua, gemini tetap meminta tolong untuk menyelesaikan urusan-urusan minor seperti minta tolong untuk dibuatkan kopi.

Sagittarius

Sagitarius adalah sosok zodiak yang berbakat secara alami. Mereka sangat cerdas dan memiliki standar tinggi untuk dirinya sendiri. Sagittarius memiliki keinginan kuat untuk menciptakan sesuatu.