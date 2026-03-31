Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 14.34 WIB

Catat! 6 Tanggal Keramat di Tahun 2026 yang Akan Ubah Hidup Anda Selamanya

Ilustrasi tanggal kramat. (Freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 baru berjalan beberapa bulan, namun guncangan astrologi besar sudah mulai terasa. Jika Anda merasa hidup sedang mengalami transisi yang intens, bersiaplah karena alam semesta masih menyimpan kejutan besar. Seorang astrolog profesional memperingatkan bahwa ada deretan momen krusial yang akan mengubah peta hidup kita secara permanen.

Menurut pakar astrologi Evan Nathaniel Grim, sisa tahun ini akan diwarnai oleh fenomena langit yang sangat langka. Dalam analisisnya, ia menyebutkan bahwa tanggal-tanggal mendatang ini adalah waktu yang "mungkin akan Anda ingat seumur hidup setelah tahun 2026 berakhir." Dampaknya tidak hanya terasa secara personal, tapi juga dalam skala global.

Energi yang bergerak di sisa tahun 2026 ini membawa pesan tentang keberanian, perubahan finansial, hingga perbaikan hubungan keluarga. Dilansir dari YourTango, setiap zodiak akan dipaksa untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi realitas baru yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Berikut adalah enam tanggal penting di tahun 2026 yang wajib Anda catat di kalender karena pengaruhnya yang luar biasa bagi perjalanan hidup Anda.

1. 17 April: Momentum Melawan "Pengganggu"

Tanggal 17 April 2026 akan menjadi momen yang sangat membara bagi semua zodiak. Fenomena utamanya adalah Bulan Baru Aries yang sejajar dengan Chiron, sang penyembuh luka lama. Posisi ini menciptakan ketegangan sekaligus kekuatan besar bagi siapa pun yang merasa tertindas selama ini.

"Tanggal penting pertama yang tersisa di tahun 2026 adalah 17 April. Ketika kita mengalami Bulan Baru Aries, yang akan sejajar dengan Chrion," jelas Grim.

"Dan Mars, penguasa Bulan Baru itu, akan berada di tanda asalnya, Aries, sejajar dengan Saturnus," sambungnya.

Secara global, posisi Mars sebagai planet perang ini menandakan adanya pergerakan militer atau ketegangan antarnegara. Namun, dalam konteks kehidupan pribadi, Anda akan merasakan lonjakan ambisi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ini adalah saat di mana mental pejuang Anda bangkit sepenuhnya.

Mars mengatur dorongan dan ambisi yang sangat kuat. "Anda akan lebih bersedia untuk melawan siapa pun yang telah bertindak sebagai semacam pengganggu dalam hidup Anda," ucap Grim. Gunakan energi ini untuk menetapkan batasan yang tegas dan mengambil kembali kendali atas hidup Anda.

Editor: Bintang Pradewo
