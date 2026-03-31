Daftar 3 Zodiak yang Paling Berpeluang Jadi Terkenal, Apakah Anda Salah Satunya?

JawaPos.com - Menjadi pusat perhatian dunia dan meraih ketenaran bukanlah perkara mudah. Bagi sebagian orang, anonimitas adalah kemewahan, namun bagi yang lain, sorotan kamera adalah napas kehidupan. Untuk bisa bertahan di panggung popularitas, dibutuhkan mental baja yang siap menghadapi pujian sekaligus kritik tajam dari publik secara terus-menerus.

Ketenaran sering kali dianggap sebagai sesuatu yang ajaib, padahal ada karakter spesifik yang mendukung seseorang untuk meraihnya. Menariknya, data menunjukkan bahwa zodiak seseorang bisa menjadi indikator kuat apakah mereka berbakat menjadi bintang besar atau lebih nyaman di balik layar.

Dilansir dari YourTango, Edubirdie telah melakukan riset mendalam terhadap 60 tokoh paling berpengaruh di industri musik, film, hingga literatur. Studi ini bertujuan memetakan zodiak mana yang paling mendominasi jajaran selebriti dunia dan memiliki ketahanan paling kuat dalam menjaga popularitas mereka.

Berikut adalah tiga zodiak yang diprediksi paling berpeluang menjadi terkenal dan mendominasi panggung hiburan hingga politik global.

1. Cancer: Sang Bintang yang Bersinar dari Rumah

Secara mengejutkan, Cancer menempati urutan pertama sebagai zodiak yang paling banyak melahirkan orang terkenal. Berdasarkan data riset, zodiak ini mencakup persentase tertinggi dengan angka mencapai 11,05% dari total selebriti papan atas yang diteliti.

Angka ini mungkin terasa kontradiktif dengan sifat Cancer yang dikenal sangat mencintai kehidupan rumahan. Namun, di era digital saat ini, seorang Cancer tidak perlu keluar rumah untuk menaklukkan dunia. Mereka bisa tetap berada di zona nyaman sambil membangun basis penggemar yang masif melalui platform internet.

Mereka bisa lebih menyukai kehidupan rumahan sambil mengunggah foto diri mereka di internet siang dan malam, haus akan perhatian sebanyak mungkin. Inilah strategi unik Cancer, mereka memadukan kenyamanan privasi dengan eksposur publik yang terukur namun sangat efektif.

Karakter Cancer yang sentimental dan intuitif membuat karya-karya mereka sangat menyentuh hati penggemar. Tidak heran jika nama-nama besar seperti Selena Gomez dan Ariana Grande sukses besar di industri musik global dengan membawa energi khas Cancer yang penuh perasaan namun sangat populer.