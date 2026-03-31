Bakal Kaya Mendadak, 6 Shio Ini Diramalkan Hidup Makmur Berkelimpahan Harta

JawaPos.com - Saat energi positif sedang berpihak, keberuntungan bisa muncul secara tiba-tiba. Menjelang akhir Maret, beberapa shio diperkirakan akan merasakan lonjakan rezeki yang signifikan. Ini bukan sekadar keberuntungan kecil, melainkan peluang besar yang berpotensi membawa kehidupan mereka menuju kemakmuran. Baik melalui bisnis yang menguntungkan, promosi jabatan yang telah lama ditunggu, maupun rezeki tak terduga, energi kosmik akan memberikan kebahagiaan finansial bagi mereka yang beruntung. Mengutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang diprediksi akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir bulan Maret.

1. Shio Tikus

Bagi mereka yang lahir di bawah naungan shio Tikus, akhir Maret akan menjadi periode yang penuh dengan peluang emas.

Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, gesit, dan pandai membaca situasi. Tak heran jika mereka mampu memanfaatkan setiap celah yang ada untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam dunia finansial, shio Tikus akan melihat hasil positif dari investasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Mungkin ada proyek bisnis yang akhirnya menunjukkan perkembangan pesat, atau sebuah ide yang sebelumnya dianggap kecil ternyata berbuah manis.

Jika Anda berencana untuk memulai usaha baru atau mencoba peruntungan dalam investasi, ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah.

Keberuntungan juga datang dalam bentuk relasi profesional. Orang-orang di sekitar Anda akan lebih mudah mempercayai ide dan gagasan yang Anda tawarkan.

Oleh karena itu, jangan ragu untuk mengajukan proposal bisnis, memperluas koneksi, atau bahkan mencari mentor yang bisa membantu perjalanan karier Anda.

2. Shio Naga