Urusan Finansial Beres, 6 Weton Ini Rezekinya Mengalir Deras Bak Air Terjun

Ilustrasi rezeki mengalir (Dok. Freepik) JawaPos.com - Setiap orang tentu ingin hidup berkecukupan, dengan rezeki yang lancar dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam tradisi Jawa, weton kerap dijadikan acuan untuk menilai potensi seseorang, termasuk urusan finansial. Beberapa weton diyakini membawa energi keberuntungan yang luar biasa, terutama dalam hal rezeki. Konon, orang dengan weton tertentu memiliki “banyu mili” — aliran rezeki yang tak pernah kering, bagaikan mata air yang terus mengalir. Rezeki ini bisa datang dari pekerjaan, bisnis, investasi, maupun keberuntungan tak terduga lainnya. Lantas, weton mana saja yang dipercaya membawa keberuntungan finansial begitu melimpah? Berdasarkan kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut enam weton yang menurut Primbon Jawa rezekinya mengalir deras layaknya air terjun.

1. Minggu Legi

Orang yang lahir di weton Minggu Legi dikenal sebagai individu yang memiliki etos kerja tinggi dan selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan dengan usaha yang maksimal.

Mereka tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup, melainkan terus mencari cara agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain memiliki sifat disiplin dan ketekunan yang tinggi, mereka juga dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa kepemimpinan alami.

Hal ini membuat mereka mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan baik.

Tak heran jika mereka sering mendapatkan kepercayaan dalam lingkungan pekerjaan maupun bisnis.

Keberuntungan dalam hal finansial bukanlah sesuatu yang datang begitu saja bagi orang dengan weton ini, tetapi merupakan hasil dari kerja keras yang mereka lakukan secara konsisten.

Namun, menariknya, peluang baik sering kali datang di waktu yang tepat, seakan alam semesta selalu mendukung usaha mereka.

Selain itu, daya tarik dan karisma mereka yang kuat sering kali membuat mereka dikelilingi oleh orang-orang yang ingin bekerja sama atau bahkan membantu mereka mencapai kesuksesan.