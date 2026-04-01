Kekayaannya Tumbuh, 6 Weton Ini Selalu Dilingkupi Rezeki dan Kebaikan dari Arah Manapun

Weton Sugih yang Diramalkan Kaya Raya, Anti Miskin, dan Selalu Dilimpahi Rezeki Menurut Primbon Jawa (FREEPIK) JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton seseorang diyakini memengaruhi karakter, kepribadian, hingga rezeki yang dimiliki. Beberapa weton dianggap memiliki sifat dermawan dan murah hati, sehingga pemiliknya tidak segan untuk berbagi dengan orang lain. Menariknya, kebaikan mereka sering kali membawa berkah dalam hidup. Rezeki tampak mengalir tanpa henti bagi mereka, karena sikap baik yang ditunjukkan selalu membuahkan hasil positif. Berdasarkan kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dikenal murah hati dan kerap dilimpahi rezeki.

1. Jumat Legi

Orang yang lahir pada weton Jumat Legi memiliki hati yang luas dan penuh keikhlasan.

Mereka bukan tipe orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan selalu memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama.

Mereka tidak segan untuk menolong orang lain, baik dalam bentuk materi maupun dukungan emosional.

Salah satu keunikan dari pemilik weton ini adalah mereka tidak pernah menghitung-hitung ketika berbagi.

Mereka percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada mereka dengan cara yang tidak terduga.

Hal ini membuat mereka sering kali mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Selain itu, Jumat Legi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mereka sering kali terlibat dalam kegiatan sosial, baik sebagai relawan, donatur, atau sekadar menjadi tempat curhat bagi orang-orang di sekitarnya.

Keberadaan mereka selalu memberikan energi positif, dan ini pula yang membuat mereka dikelilingi oleh orang-orang baik yang turut membantu mereka dalam mencapai kesuksesan.