3 Shio Ini Diprediksi Hidupnya Paling Panjang Umur, Bakal Tetap Sehat hingga Punya Anak Cucu!

Berdasarkan kanal YouTube Shio Daily, Rabu (1/4), berikut tiga shio yang dikenal memiliki umur panjang.

Pemilik shio ini dapat menikmati hidup lebih lama dan bahkan menyaksikan kesuksesan generasi berikutnya.

Namun, ada beberapa shio yang dikenal memiliki umur panjang dan jarang mengalami sakit, berkat keberuntungan yang menyertai mereka.

JawaPos.com - Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, memiliki takdir masing-masing, termasuk soal usia hidup.

1. Shio Naga

Orang yang bershio Naga lahir di tahun 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024. Mereka dikenal sebagai pribadi dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dan sering dikelilingi keberuntungan sejak kecil hingga dewasa.

Meski memiliki kesibukan yang padat, shio Naga tidak pernah lalai dalam menjaga kesehatan . Mereka rajin berolahraga dan selalu berusaha mempertahankan kebugaran tubuhnya.

Kebiasaan sehat inilah yang membuat mereka memiliki harapan hidup lebih panjang dibandingkan dengan orang lain.

2. Shio Ayam

Pemilik shio Ayam lahir di tahun 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Shio Ayam termasuk salah satu shio yang paling beruntung dalam banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan .

Mereka sering meraih pencapaian besar dalam hidupnya dan memiliki tubuh yang cenderung sehat. Selain itu, shio Ayam juga sangat peduli dengan orang-orang terdekatnya, terutama anak-anaknya.

Demi mendampingi tumbuh kembang keluarga, mereka berusaha untuk menjalani gaya hidup sehat agar bisa hidup lebih lama.

3. Shio Babi

Mereka yang memiliki shio Babi lahir di tahun 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019. Shio Babi dikenal memiliki badan yang bugar dan daya tahan tubuh yang baik.

Meskipun mereka terkenal tidak terlalu disiplin dalam berolahraga, mereka tetap menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan dan asupan nutrisi.

Karena menyadari bahwa mereka kurang aktif secara fisik, mereka menggantikannya dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan menerapkan pola makan sehat.