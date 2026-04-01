Lantaran Kegigihannya, 10 Weton Ini Diramalkan Punya Potensi Besar Jadi Sukses dan Kaya Raya

Ilustrasi Kaya Raya (Freepik) JawaPos.com - Dalam kehidupan, ada orang-orang yang terlihat selalu dekat dengan keberuntungan dan kesuksesan. Mereka mudah menemukan peluang, bisnisnya berkembang pesat, dan rezeki seolah terus mengalir tanpa henti. Hal ini kerap menimbulkan pertanyaan, apakah semua itu semata karena kerja keras, atau ada faktor lain yang turut memengaruhi? Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya sebagai salah satu unsur yang dapat memengaruhi karakter, keberuntungan, hingga kesuksesan seseorang. Beberapa weton diyakini memiliki energi rezeki yang lebih kuat, sehingga pemiliknya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemakmuran. Berdasarkan kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut sepuluh weton yang diramalkan berpotensi menjadi juragan dan menikmati keberuntungan finansial yang luar biasa.

1. Senin Legi

Orang yang lahir pada Senin Legi dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.

Mereka memiliki sifat pekerja keras yang membuat mereka tidak mudah putus asa saat menghadapi rintangan.

Selain itu, mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berusaha belajar hal-hal baru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Keberuntungan bagi Senin Legi sering kali datang sebagai hasil dari usaha dan kerja keras mereka sendiri.

Mereka tidak mengandalkan keberuntungan semata, melainkan lebih percaya pada upaya dan dedikasi dalam mencapai tujuan.

Dengan sikap yang gigih dan tekad yang kuat, mereka mampu membangun kekayaan yang stabil serta berkembang seiring waktu.

Karier yang cocok bagi mereka biasanya berkaitan dengan bidang yang membutuhkan ketekunan, seperti bisnis, investasi, atau profesi yang memerlukan keahlian khusus.

2. Rabu Pahing