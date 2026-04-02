Siap Menjemput Takdirnya, 3 Weton Ini Punya Keberuntungan dalam Usaha yang Dirintis

Ilustrasi diselimuti keberuntungan (Drobotdean/Freepik) JawaPos.com — Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton diyakini berperan penting dalam menentukan arah kehidupan seseorang, termasuk terkait rezeki yang diperoleh. Pada tahun ini, sejumlah weton diperkirakan akan merasakan peningkatan energi positif yang mendorong mereka semakin dekat dengan harapan serta keberhasilan. Berdasarkan perhitungan primbon Jawa, weton-weton tersebut disebut memiliki aura keberuntungan yang kuat, sehingga berpeluang menikmati kehidupan yang berkecukupan bahkan cenderung mewah. Merujuk pada kanal YouTube NGAOS JAWA pada Kamis (2/4), berikut tiga weton yang diramalkan akan memperoleh banyak keberuntungan sepanjang tahun ini.

1. Rabu Pahing

Orang yang lahir pada weton Rabu Pahing ini memiliki karakter yang kuat, berwibawa, cerdas, dan tegas dalam mengambil keputusan.

Mereka cenderung memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan disegani oleh orang-orang disekitarnya. Namun, terkadang mereka bisa keras kepala dan sulit menerima pendapat orang lain.

Weton ini seringkali dikaitkan dengan rezeki yang cukup baik tetapi tergantung pada bagaimana usaha dan lingkungan hidupnya.

Pemilik weton ini cocok bekerja sebagai pemimpin, pengusaha atau profesi yang membutuhkan ketegasan dan keberanian, seperti tentara, polisi atau pejabat pemerintah.

Selain itu, orang yang lahir pada weton Rabu Pahing dikenal memiliki karakter kuat, ulet, dan penuh semangat.

Tahun ini mereka akan mengalami perubahan besar dalam sektor finansial, terutama bagi mereka yang memiliki usaha sendiri atau bekerja di bidang perdagangan.

Keberuntungan mereka datang dari hasil kerja keras yang telah dilakukan selama ini. Peluang untuk mendapatkan rezeki akan terbuka lebar, baik dari proyek baru, bonus pekerjaan, atau bahkan warisan yang sebelumnya tidak disangka-sangka.

Namun, disarankan untuk tidak terlalu boros dan tetap mengelola keuangan dengan baik agar rezeki tidak hilang.