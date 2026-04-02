02 April 2026, 16.33 WIB

Meski Tak Selalu Beruntung, 3 Weton Ini Bisa Bangkit Meraih Kesuksesan Hidup Versi Dirinya Sendiri

Ilustrasi- Orang Sukes dan Bahagia (jcomp-freepik)

JawaPos.com — Weton merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat Jawa yang hingga kini masih dijaga dan diwariskan.

Dalam praktiknya, weton kerap dikaitkan dengan nasib seseorang, termasuk urusan rezeki dan keberhasilan hidup.

Ada beberapa weton yang dikenal sering menghadapi kesulitan ekonomi atau kekurangan dalam hidupnya. Meski begitu, berkat kerja keras dan ketekunan, mereka tetap memiliki peluang untuk mengubah keadaan dan meraih kesuksesan di masa mendatang.

Mengutip dari kanal YouTube Kejawen pada Selasa (2/4), berikut tiga weton yang kerap mengalami keterbatasan, tetapi mampu bangkit hingga mencapai keberhasilan.

1.       Senin Wage

Weton Senin Wage ini memiliki karakter kurang berambisi dan mudah merasa puas dengan keadaan serta sulit mengambil keputusan yang besar dan kurang disiplin dalam keuangan.

Dengan sifat tersebut, pemilik weton Senin Wage ini kurang perhitungan dan sering menunda keputusan. Mereka juga sering kehilangan peluang besar dalam hidupnya.

Mereka juga cenderung boros ketika memiliki uang tetapi kesulitan saat sedang kekurangan. Untuk itu, pemilik weton Senin Wage ini jangan ragu untuk mencari peluang baru, baik dalam bisnis maupun pekerjaan.

2.       Rabu Pon

Selanjutnya, yaitu weton Rabu Pon yang sering kekurangan tetapi bisa bangkit, sehingga bisa menjadi sukses.

Orang dengan weton Rabu Pon cenderung keras kepala , sulit menerima nasihat, dan emosional dalam mengambil keputusan serta mudah percaya pada orang lain.

Sifat percaya diri yang dimiliki oleh weton Rabu Pon membuat mereka sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risiko.

Hal tersebut membuat mereka sering tertipu atau mengalami kerugian yang besar dalam melakukan usaha.

Solusi untuk keluar dari permasalahannya yaitu dengan mendengarkan saran dari orang yang lebih berpengalaman dan jangan terburu-buru dalam mengambil setiap keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
