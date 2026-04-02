Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
None
03 April 2026, 02.10 WIB

3 Shio Ini Diyakini Paling Beruntung soal Keuangan, Bulan April 2026 Auto Cuan!

Ilustrasi Shio yang Beruntung dan Banyak Uang di Bulan April 2026 / freepik

JawaPos.com — April 2026 diperkirakan akan menjadi periode yang penuh kejutan bagi beberapa shio. Pada bulan ini, peluang datangnya rezeki terbuka lebar, mulai dari kesempatan meraih keuntungan besar hingga kondisi keuangan yang semakin terjaga.

Keberuntungan tersebut diyakini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti perkembangan karier, usaha yang mulai menunjukkan hasil, maupun datangnya pemasukan tak terduga.

Situasi ini memberi peluang bagi sejumlah shio untuk merasakan peningkatan kondisi finansial yang cukup signifikan.

Menurut prediksi dalam astrologi Tiongkok, ada tiga shio yang diramalkan paling beruntung dalam urusan keuangan sepanjang April 2026, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rezeki & Hoki pada Kamis (2/4).

1.       Shio Naga

Bulan ini, Shio Naga berada di puncak siklus kekuatan finansial. Energi kepemimpinan Shio Naga menyatu dengan peluang besar. Keputusan yang diambil Shio Naga bulan ini membawa dampak langsung pada keuangan.

Panen uang Shio Naga datang dari langkah berani yang pernah mereka ambil sebelumnya, proyek besar mulai  menghasilkan kesepakatan bernilai tinggi akhirnya terwujud. Kepercayaan dari orang penting membawa keuntungan nyata.

Bagi Shio Naga yang berbisnis, bulan ini adalah bulan ekspansi, skala usaha membesar, jaringan meluas, nama semakin dikenal, dan uang datang seiring dengan pengaruh dan posisi.

Bagi Shio Naga yang bekerja, bulan ini membawa pengakuan peran diperbesar, tanggung jawab bertambah, dan penghasilan mengikuti. Ini adalah fase dimana Shio Naga tidak perlu membuktikan diri terlalu keras.

Hasil berbicara dengan sendirinya, namun panen tetap bergantung pada sikap. Ketika ego dikendalikan dan kerendahan hati dijaga, maka aliran uang akan terus berlanjut. Bahkan setelah bulan ini berakhir.

2.       Shio Tikus

Shio Tikus memanen uang dengan cara yang tenang, namun konsisten. Bulan ini kecerdasan Shio Tikus menemukan jalurnya. Strategi yang disusun rapi mulai menunjukkan hasil.

Panen Shio Tikius datang dari keputusan kecil yang tepat, dari ide lama yang akhirnya dijalankan, dari relasi lama yang kembali membawa peluang.

Tidak ada lonjakan yang mengejutkan, namun aliran uang terasa stabil dan terus bertambah. Shio Tikus yang bergerak di bidang dagang, investasi komunikasi, atau pekerjaan berbasis ide akan merasakan peningkatan yang jelas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore