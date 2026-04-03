Ramalan Zodiak Libra 3 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra lelah secara mental, karena merasa banyak hal terjadi hari ini. Banyak orang menyukai kehadiran libra, karena libra memiliki percakapan yang ceria dan menghibur. Namun, jika memiliki banyak hal yang harus dikerjakan, libra mungkin akan kehilangan kendali diri.

Jika terlalu personal, keadaan mungkin terlihat lebih buruk daripada yang sebenarnya. Bersabarlah karena ini adalah fase sementara yang akan segera berakhir.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 3 April 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra sedang jatuh cinta, sehingga tingkat energi akan tinggi dan kulit tampak berseri-seri. Terkait karir, kepemimpinan dan kemampuan komunikasi akan membantu libra mendapatkan posisi penting di tempat kerja.

Sementara itu, nikmati kesehatan yang baik dengan berusaha mengatasi situasi yang menyusahkan dengan mudah. Terkait keuangan, ajukan penawaran tanah maupun bangunan yang diincar, karena libra akan mendapatkan harga yang bagus.

Cinta Libra

Hari ini, libra akan menyadari bagaimana perasaan diri sendiri setelah jatuh cinta. Tingkat energi libra akan tinggi dan kulit tampak berseri-seri. Namun, pikiran libra mudah teralihkan karena sibuk memikirkan pasangan.

Cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan. Pada saat yang sama, manfaatkan semangat hidup yang telah diberikan cinta ini kepada libra.