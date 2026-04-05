Takdirnya Bagus, 10 Weton Ini Diyakini Punya Potensi untuk Menjadi Orang Besar dan Pengusaha

Ilustrasi pengusaha sukses dan kaya raya. (Freepik) JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar penanda tanggal lahir, melainkan dipercaya memengaruhi karakter, kepribadian, dan takdir seseorang. Beberapa weton diyakini membawa energi kepemimpinan yang kuat, kemampuan bisnis yang tajam, serta daya tarik yang memudahkan mereka menjadi pengusaha sukses, pemimpin berwibawa, atau sosok yang berpengaruh. Selain keberuntungan finansial, mereka juga dianggap cerdas dalam membuat keputusan yang tepat. Mengutip kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut sepuluh weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan luar biasa dalam hidup.

1. Rabu Wage

Mereka yang lahir pada Rabu Wage dikenal memiliki karakter yang kuat dan jiwa kepemimpinan yang bijaksana.

Mereka memiliki visi yang jauh ke depan, mampu melihat peluang di tempat yang tidak disadari orang lain, dan memiliki kemampuan analisis yang tajam.

Dalam dunia bisnis dan politik, mereka sering kali sukses karena mampu merancang strategi yang matang dan efektif.

Selain itu, daya tarik alami yang mereka miliki membuat orang lain merasa nyaman mengikuti arahan dan keputusan mereka.

Karakter yang penuh kebijaksanaan ini juga menjadikan mereka sosok yang dihormati dalam lingkungan kerja dan sosial.

Mereka bukan hanya pemimpin yang berorientasi pada hasil, tetapi juga sosok yang selalu memikirkan kepentingan orang banyak.

2. Kamis Pahing

Orang dengan weton Kamis Pahing dikenal sebagai sosok yang ambisius dan pekerja keras.