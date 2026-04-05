Shania Vivi Armylia Putri
06 April 2026, 03.23 WIB

4 Zodiak Ini Selalu Paranoid, Kekhawatiran Berlebihan Terhadap Berbagai Bentuk Ancaman di Dalam Kehidupan

Ilustrasi seseorang yang paranoid/freepik

JawaPos.com-Orang yang paranoid cenderung merasa cemas, takut, curiga, dan mudah berpikir bahwa dunia akan melawan mereka.

Meskipun sikap khawatir wajar, namun orang yang paranoid akan mengkhawatirkan segalanya. Mereka akan menjauhkan diri dari orang-orang yang ada disekitarnya.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut adalah empat zodiak yang paling rentan memiliki pola pikir paranoid.

Scorpio bisa melihat sisi gelap di dalam segala hal, bahkan saat mereka harus mengada-ada. Dibandingkan dengan zodiak lain, scorpio lebih mungkin tumbuh di lingkungan yang kurang aman. Saat terbiasa hidup dengan tidak aman, mereka akan selalu ada di dalam mode waspada. Di dalam kondisi ekstrem, beberapa scorpio bahkan merasa tidak nyaman jika tidak ada hal buruk terjadi. 

Virgo merasa mereka juga bisa menanggapi hal kecil secara sangat personal sampai membesar-besarkannya. Misalnya disaat pesannya tidak segera dibalas, pikiran mereka langsung dipenuhi dengan berbagai skenario kecemasan. Pikiran mereka bisa berputar tanpa henti, memperbesar kecemasan yang sebenarnya belum tentu terjadi.

Aries adalah sosok pemimpin alami yang selalu ingin berada di posisi teratas. Tapi seperti pepatah, puncak itu terasa sepi. Aries merasa semua orang juga ingin berada di posisi nomor satu, sehingga mereka melihat orang lain sebagai ancaman. Aries cenderung menganggap semua orang berpotensi menusuk dari belakang. 

Capricorn tahu mereka bekerja lebih keras dari orang lain, dan ini bukan sekedar perasaan mereka. Namun di sisi lain, mereka juga sering curiga bahwa orang lain akan mulai malas dan akhirnya membuat capricorn harus menanggung semua pekerjaan. Pola pikir inilah yang terkadang membuat mereka menyalahkan orang lain saat sesuatu berjalan dengan salah. 

