6 Langkah Mudah Memahami Birth Chart untuk Pemula dengan Praktis dan Cepat

JawaPos.com – Peta kelahiran astrologi atau birth chart semakin populer di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memahami karakter diri berdasarkan tanggal lahir.

Dengan kemajuan teknologi, kini siapapun bisa mengetahui birth chart secara online tanpa perlu perhitungan rumit.

Berikut langkah-langkah lengkap yang bisa dilakukan untuk mengetahui sekaligus mempelajari birth chart:

1. Siapkan Data Kelahiran Secara Lengkap Langkah pertama adalah menyiapkan data utama, yakni tanggal lahir, jam lahir, dan tempat lahir.

Ketiga informasi ini sangat penting karena akan menentukan posisi planet dalam peta kelahiran.

Jam lahir menjadi faktor krusial untuk mengetahui rising sign atau ascendant. Jika tidak diketahui, hasil pembacaan biasanya menjadi kurang detail.

2. Gunakan Situs atau Aplikasi Astrologi Saat ini tersedia berbagai platform yang bisa digunakan untuk mengecek birth chart, seperti Astro.com, Cafe Astrology, dan Nebula.

Platform tersebut umumnya menyediakan layanan gratis dengan tampilan diagram serta penjelasan dasar yang mudah dipahami oleh pemula.

3. Masukkan Data dengan Teliti Setelah memilih platform, pengguna perlu mengisi data kelahiran yang telah disiapkan. Pastikan informasi dimasukkan dengan benar, termasuk kota lahir dan zona waktu jika diminta.