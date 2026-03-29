Tak Kuat Menanjak, Puluhan Orang Luka karena Bus Terguling Dekat Danau Ranau Sumsel

JawaPos.com - Sebuah minibus terguling di kawasan sekitar Danau Ranau, Sumatera Selatan (Sumsel), setelah diduga tidak kuat menanjak. Peristiwa itu mengakibatkan puluhan penumpang mengalami luka-luka. Insiden kecelakaan tunggal ini terjadi pada Sabtu (28/3) sekitar pukul 17.00 WIB.

Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mencatat sebanyak 28 penumpang Mitsubishi Micro Bus BE 7403 BU menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang dilaporkan mengalami luka, dengan tiga orang diantaranya menderita luka berat.

Kepala Satlantas Polres OKU Selatan, AKP Hendri Rozin, menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi tepatnya di Jalan Raya Pusri, tepatnya di Desa Pusri, Kecamatan BPR Ranau Tengah. Saat itu, kendaraan yang dikemudikan Kardi melaju dari arah Banding Agung menuju Simpang Pusri dengan membawa puluhan penumpang.

Ketika melintasi jalur menanjak dan berkelok di lokasi kejadian, kendaraan diduga kehilangan tenaga. Bus kemudian mundur, hilang kendali, dan akhirnya terguling di badan jalan.

“Diduga kendaraan tidak kuat menanjak sehingga mundur dan terguling,” ujar Hendri seperti dikutip dari Antara, Minggu (29/3).

Ia menerangkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seluruh penumpang mengalami luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Petugas kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban.