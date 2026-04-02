Tragis! Bocah 5 Tahun di Pamekasan Meninggal Usai Diserang Monyet Peliharaan Warga

JawaPos.com - Nasib tragis dialami seorang balita berusia lima tahun asal Kabupaten Pamekasan, Muhammad Kenzi. Ia dilaporkan meninggal dunia setelah diserang oleh seekor monyet peliharaan warga yang lepas.

Insiden ini terjadi pada Rabu (1/4) sekitar pukul 11.00 WIB, ketika korban bermain di teras rumah pamannya di Dusun Togur Laok, Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.

Kasi Humas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama membenarkan insiden tragis ini.

Saat itu, korban sedang bermain bersama dua orang temannya bernama Wanda, 6 tahun, dan Kanza, 7 tahun.

"Tiba-tiba, seekor monyet peliharaan milik warga bernama Siful (pemilik) terlepas dan berlari mengejar ketiga anak tersebut dengan beringas dan sangat agresif," ucap Ipda Yoni kepada awak media, Kamis (2/4).

Saat situasi menjadi berbahaya, Wandan dan Kanza berhasil melarikan diri. Namun nahas, korban tidak sempat menyelamatkan diri hingga akhirnya diserang dan menjadi sasaran gigitan monyet.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius berupa luka robek pada paha kanan dan tangan kanan.

Keluarga korban langsung membawa Kenzi ke RSUD Waru untuk mendapatkan penanganan medis.

Nahas takdir berkata lain, dalam perjalanan ke rumah sakit, korban menghembuskan napas terakhirnya.

