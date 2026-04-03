Naik 6,08 Persen pada 2025, Total Aset WOM Finance Sentuh Rp 7,37 Triliun

JawaPos.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) membukukan pertumbuhan total aset sebesar 6,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 7,37 triliun pada 2025 dengan laba mencapai Rp 142,55 miliar. Direktur WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan bahwa peningkatan tersebut didukung oleh penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp 5,94 triliun, atau tumbuh 9,35 persen YoY.

Selain itu, ia mengatakan bahwa ekuitas naik 4,81 persen YoY menjadi Rp 1,98 triliun dengan rasio Return on Asset (RoA) 2,41 persen, Return on Equity (RoE) 7,45 persen, pembiayaan bermasalah/Non-Performing Financing (NPF) gross 2,17 persen, serta NPF net 0,95 persen.

Perseroan, menurut dia, menilai pencapaian tersebut menunjukkan pengelolaan risiko yang prudent serta penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten di tengah dinamika dan persaingan ketat di industri pembiayaan nasional.

Terkait penguatan struktur permodalan pada 2025, Cincin Lisa Hadi mengatakan bahwa perseroan telah melakukan penerbitan obligasi melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 1,5 triliun.

Ia menyampaikan, perusahaan juga memperoleh tambahan fasilitas kredit dari perbankan sebesar Rp 1,65 triliun.

Tidak hanya laporan kinerja WOM Finance per 31 Desember 2025, keterangan tertulis pada Jumat (3/4), juga mengungkapkan perubahan susunan pengurus perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah WOM Finance terbaru.

Presiden Komisaris: Steffano Ridwan