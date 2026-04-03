Antara
04 April 2026, 02.28 WIB

Naik 6,08 Persen pada 2025, Total Aset WOM Finance Sentuh Rp 7,37 Triliun

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) membukukan pertumbuhan total aset sebesar 6,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 7,37 triliun pada 2025. (ANTARA)

JawaPos.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) membukukan pertumbuhan total aset sebesar 6,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 7,37 triliun pada 2025 dengan laba mencapai Rp 142,55 miliar. Direktur WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan bahwa peningkatan tersebut didukung oleh penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp 5,94 triliun, atau tumbuh 9,35 persen YoY.

Selain itu, ia mengatakan bahwa ekuitas naik 4,81 persen YoY menjadi Rp 1,98 triliun dengan rasio Return on Asset (RoA) 2,41 persen, Return on Equity (RoE) 7,45 persen, pembiayaan bermasalah/Non-Performing Financing (NPF) gross 2,17 persen, serta NPF net 0,95 persen.

Perseroan, menurut dia, menilai pencapaian tersebut menunjukkan pengelolaan risiko yang prudent serta penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten di tengah dinamika dan persaingan ketat di industri pembiayaan nasional. 

Terkait penguatan struktur permodalan pada 2025, Cincin Lisa Hadi mengatakan bahwa perseroan telah melakukan penerbitan obligasi melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 1,5 triliun.

Ia menyampaikan, perusahaan juga memperoleh tambahan fasilitas kredit dari perbankan sebesar Rp 1,65 triliun.

Tidak hanya laporan kinerja WOM Finance per 31 Desember 2025, keterangan tertulis pada Jumat (3/4), juga mengungkapkan perubahan susunan pengurus perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah WOM Finance terbaru. 

Presiden Komisaris: Steffano Ridwan

Komisaris: Thillagavathy Nadason

Artikel Terkait
KB Bank Berbalik Untung, Raih Laba Rp66,59 Miliar Usai Rugi Jumbo - Image
Ekonomi

KB Bank Berbalik Untung, Raih Laba Rp66,59 Miliar Usai Rugi Jumbo

03 April 2026, 21.13 WIB

Catatkan Laba Rp 578,4 Miliar Sepanjang 2025 Didukung Pertumbuhan Kredit dan Lonjakan Nasabah  - Image
Ekonomi Digital

Catatkan Laba Rp 578,4 Miliar Sepanjang 2025 Didukung Pertumbuhan Kredit dan Lonjakan Nasabah 

03 April 2026, 17.31 WIB

PTBA Catat Kinerja Operasional Solid sepanjang 2025, Laba Bersih Tembus Rp 2,93 Triliun - Image
Energi

PTBA Catat Kinerja Operasional Solid sepanjang 2025, Laba Bersih Tembus Rp 2,93 Triliun

03 April 2026, 03.18 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

