9 Ciri Khas Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Apa Pun di Media Sosial Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital yang serba terbuka seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa terdorong untuk berbagi momen, pemikiran, bahkan hal-hal paling pribadi ke ruang publik. Namun, ada juga sebagian orang yang memilih jalan berbeda: mereka hampir tidak pernah, atau bahkan tidak pernah sama sekali, mengunggah apa pun di media sosial.



Pilihan ini sering kali disalahpahami sebagai sikap tertutup, antisosial, atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal, dari sudut pandang psikologi, keputusan tersebut justru bisa mencerminkan karakter dan pola pikir tertentu yang cukup kuat dan matang.



Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), terdapat 9 ciri khas yang sering dimiliki oleh orang-orang yang memilih untuk menjaga privasi dan tidak aktif membagikan kehidupan mereka di media sosial:



1. Menghargai Privasi Secara Mendalam



Orang-orang ini memiliki batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan ruang publik. Mereka tidak merasa perlu membagikan detail kehidupan kepada orang lain, terutama kepada audiens yang luas dan tidak selalu mereka kenal secara dekat.



Bagi mereka, tidak semua hal perlu diketahui orang lain. Privasi bukan sekadar pilihan, melainkan prinsip hidup.



2. Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal



Salah satu alasan utama orang aktif di media sosial adalah untuk mendapatkan pengakuan—baik berupa likes, komentar, atau perhatian. Sebaliknya, mereka yang jarang atau tidak pernah mengunggah sesuatu cenderung tidak bergantung pada validasi eksternal.



Harga diri mereka tidak ditentukan oleh respons orang lain, melainkan oleh penilaian internal yang lebih stabil.



3. Memiliki Kehidupan Internal yang Kaya



Secara psikologis, individu seperti ini sering kali memiliki dunia batin yang kuat. Mereka menikmati refleksi diri, berpikir mendalam, dan lebih fokus pada pengalaman pribadi daripada bagaimana pengalaman itu terlihat di mata orang lain.



Mereka tidak merasa perlu “mendokumentasikan” setiap momen untuk membuktikan bahwa mereka hidup.



4. Lebih Selektif dalam Berbagi



Bukan berarti mereka tidak pernah berbagi sama sekali. Namun, jika berbagi, mereka melakukannya secara selektif—biasanya hanya kepada orang-orang terdekat.



Ini menunjukkan adanya kontrol diri dan kesadaran sosial yang tinggi tentang siapa yang layak mengetahui aspek tertentu dari hidup mereka.



5. Fokus pada Kehidupan Nyata, Bukan Representasi



Banyak orang terjebak dalam membangun citra diri di media sosial. Namun, mereka yang tidak aktif justru lebih fokus pada pengalaman nyata daripada bagaimana pengalaman itu ditampilkan.



Mereka lebih memilih menikmati momen daripada sibuk mengabadikannya demi konsumsi publik.



6. Tidak Mudah Terpengaruh Tren Sosial



Media sosial sering kali menciptakan tekanan sosial—mulai dari tren gaya hidup hingga standar kesuksesan. Orang yang tidak aktif biasanya memiliki ketahanan psikologis terhadap tekanan tersebut.



Mereka tidak merasa harus mengikuti apa yang sedang viral atau populer, karena memiliki kompas nilai sendiri.



7. Cenderung Mandiri Secara Emosional



Karena tidak bergantung pada respons sosial online, mereka cenderung lebih stabil secara emosional. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh perbandingan sosial yang sering terjadi di media sosial.



Hal ini membantu mereka menjaga keseimbangan emosi dan mengurangi kecemasan yang sering muncul akibat “overexposure” digital.



8. Mengutamakan Keamanan Diri



Kesadaran akan risiko digital—seperti penyalahgunaan data, stalking, atau pencurian identitas—juga menjadi alasan penting. Secara psikologis, ini menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi.



Mereka memahami bahwa semakin sedikit informasi yang dibagikan, semakin kecil pula risiko yang dihadapi.



9. Memiliki Rasa Percaya Diri yang Tenang



Berbeda dengan kepercayaan diri yang ingin ditunjukkan ke publik, mereka memiliki “quiet confidence” atau kepercayaan diri yang tidak perlu dipamerkan.



Mereka tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Apa yang mereka lakukan, mereka lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan pengakuan.



Penutup



Tidak mengunggah apa pun di media sosial bukan berarti seseorang tidak memiliki kehidupan yang menarik atau bermakna. Justru sebaliknya, banyak dari mereka yang menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan autentik.



Dalam perspektif psikologi, pilihan untuk menjaga privasi bisa menjadi tanda kematangan emosional, kemandirian, serta kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat di dunia yang semakin terbuka.



