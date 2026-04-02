Abdul Rahman
02 April 2026, 07.44 WIB

Clara Shinta Minta Suaminya Didoakan Supaya Berjodoh dengan Wanita yang Melakukan VCS

Selebgram Clara Shinta amuk suaminya yang selingkuh. (Instagram: clarashintareal

JawaPos.com - Selebgram Clara Shinta mengisyaratkan rumah tangganya dengan Alexander Assad tidak mungkin dipertahankan lagi buntut atas kekecewaannya yang sangat dalam terhadap sang suami.

Hal itu terjadi setelah Clara Shinta mengetahui dugaan perselingkuhan yang terjadi, dibuktikan dengan adanya video call sex (VCS) yang diduga dilakukan sang suami dengan wanita lain.

Isyarat Clara Shinta akan menceraikan Alexander Assad dimunculkan ke publik dengan dia mendoakan sekaligus meminta netizen untuk turut mendoakan suaminya supaya bisa berjodoh dengan wanita sempat bertelanjang saat melakukan VCS.

"Doain saja mereka jadi jodoh biar bisa VCS setiap saat," tulis Clara Shinta di akun media sosialnya.

Salah satu netizen menyarankan agar Clara Shinta memproses secara hukum Alexander Assad dan wanita nakal yang melakukan VCS untuk tujuan memberikan efek jera. Hanya saja, sang selebgram menolak melakukan tindakan ke arah sana.

"Nggak perlu ada yang dikasih jera. Itu mereka lakukan atas kesadaran dan pilihan mereka berdua kok," ungkap Clara Shinta.

Selain itu, dia juga mengungkapkan kondisinya usai diguncang prahara besar setelah mengetahui tindakan tak senonoh dilakukan sang suami dengan wanita lain.

Clara Shinta mengaku dirinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja meski sempat sangat emosional usai mengetahui perselingkuhan suaminya dengan wanita yang diduga bernama Tri Indah R.

"Speed recovery. Aku aman ya di sini, nggak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar Clara Shinta.

