Ryandi Zahdomo
02 April 2026, 13.08 WIB

Detik-detik Mencekam Ledakan SPBE Cimuning Bekasi: Gas Bocor Meluber ke Jalan Sebelum Meledak

Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi, terbakar hebat, Rabu (1/4) malam. (Instagram @sadewa28)

JawaPos.com - Warga di sekitar Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi, dikejutkan oleh insiden kebakaran hebat disertai ledakan pada Rabu (1/4) malam. Kebocoran gas saat proses pengisian diduga kuat menjadi pemicu utama peristiwa yang menghanguskan area tersebut.

Kepanikan luar biasa melanda warga saat bau gas menyengat tiba-tiba memenuhi pemukiman sebelum api berkobar setinggi lebih dari 3 meter.

Menurut saksi mata di lokasi, kebocoran gas berlangsung cukup lama sebelum akhirnya memicu ledakan besar. Dikutip dari Radar Bekasi (JawaPos Group), Bayu, salah satu warga setempat, menceritakan betapa cepatnya gas menyebar ke jalanan di depan SPBE.

"Saya baru datang, tiba-tiba sudah ada gas di jalanan depan SPBE. Awalnya sedikit, lama-lama menyebar sampai ke area sini," ujar Bayu di lokasi, Rabu (1/4).

Merasa ada yang tidak beres, Bayu sempat menutup pagar rumahnya karena aroma gas yang semakin menusuk hidung. Namun, tak berselang lama, dentuman keras terdengar.

"Tidak lama kemudian terjadi ledakan dari sebelah sini, langsung menyambar ke semua area karena gas sudah merata," katanya.

Diduga Bocor Saat Pengisian dan Ditinggal

Insiden ini diduga berawal dari kelalaian saat proses pengisian gas berlangsung. Berdasarkan informasi yang dihimpun warga, gas sudah menyebar selama hampir 20 menit sebelum akhirnya tersulut api.

"Katanya pas pengisian terjadi kebocoran, tapi ditinggal. Gas menyebar sekitar 15–20 menit, lalu sekitar jam sembilan lewat satu mulai terjadi ledakan," ucapnya.

Anehnya, titik api pertama kali justru muncul dari area rumah warga, yang kemudian menjalar dengan sangat cepat karena kondisi gas yang sudah terkonsentrasi di udara.

Artikel Terkait
17 Orang Jadi Korban pada Kebakaran SPBE di Cimuning Bekasi, Ada Kemungkinan Korban Bertambah - Image
Jabodetabek

17 Orang Jadi Korban pada Kebakaran SPBE di Cimuning Bekasi, Ada Kemungkinan Korban Bertambah

03 April 2026, 04.49 WIB

Belasan Orang Terluka Akibat Kebakaran di SPBE Cimuning - Image
Jabodetabek

Belasan Orang Terluka Akibat Kebakaran di SPBE Cimuning

02 April 2026, 19.27 WIB

Gara-gara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Tegal Alur Kalideres Hangus Terbakar - Image
Jabodetabek

Gara-gara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Tegal Alur Kalideres Hangus Terbakar

30 Maret 2026, 20.28 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

