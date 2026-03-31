R. Nurul Fitriana Putri
01 April 2026, 05.08 WIB

Airlangga Pastikan Stok BBM Aman dan Stabilitas Fiskal Terjaga meski Ada Dinamika Global

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (YT Setpres) - Image

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (YT Setpres)

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kondisi perekonomian nasional tetap stabil di tengah dinamika global yang kian menekan rantai pasok dunia.

Menurut dia, berbagai tantangan global yang saat ini terjadi justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih modern, efisien, dan adaptif.

Ia menegaskan bahwa Indonesia mampu menunjukkan ketangguhan di tengah tekanan eksternal tersebut.

“Di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi, dan tangguh,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3) malam.

"Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien," imbuhnya.

Pemerintah juga menekankan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional masih dalam posisi yang kuat.

Hal ini tercermin dari stabilitas fiskal yang tetap terjaga serta berbagai indikator ekonomi yang masih berada dalam jalur yang positif.

Selain itu, Airlangga memastikan bahwa ketersediaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), dalam kondisi aman.

Pemerintah menjamin stok BBM nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, tidak akan mengalami kenaikan per 1 April 2026.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyusul beredarnya isu penyesuaian harga di tengah masyarakat.

“Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak,” ujar Prasetyo melalui keterangan video kepada awak media, Selasa (31/3).

Ia menegaskan, pemerintah telah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina terkait kebijakan harga BBM.

