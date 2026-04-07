Pemerintah Tanggung PPN Niaga hingga Naikkan Fuel Surcharge, Cegah Lonjakan Harga Tiket Pesawat

Pesawat Boeing 777 milik maskapai Emirates melintas di East Cross Taxyway di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (02/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com – Sejumlah upaya dilakukan Pemerintah untuk mencegah harga tiket pesawat naik gila-gilaan imbas lonjakan harga avtur. Di antaranya menaikkan fuel surcharge dan menanggung PPN untuk Angkutan Niaga.
"Sejumlah strategi dilakukan agar kenaikan harga tiket pesawat dapat ditekan," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (7/4) sebagaimana dilansir dari Antara.
Salah satu Langkah mitigasi yang diambil adalah dengan menyesuaikan komponen fuel surcharge (FS) menjadi 38 persen.
Sebelumnya komponen ini ditetapkan 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat propeller (baling-baling).
Kebijakan itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan nasional yang terdampak kenaikan biaya operasional, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
"Kami berharap kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat dan para pelaku industri penerbangan," lanjut Dudy.
Dia mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat terjadi secara global sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan pasokan energi terganggu.
Sejumlah negara telah lebih dahulu menaikkan tarif bahan bakar untuk sektor penerbangan sebagai respons atas kenaikan harga energi.
Akibatnya, tarif tiket pesawat di berbagai negara ikut mengalami penyesuaian. "Ini adalah fenomena global yang tidak dapat dihindari," ujarnya.
Begitu pula di Indonesia, penyesuaian tarif tiket pesawat juga tidak bisa dihindari seiring dengan tekanan global yang semakin meningkat terhadap industri penerbangan.
