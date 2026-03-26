Pasokan LPG 3 Kg Melonjak saat Idul Fitri, Pertamina Siapkan 23 Juta Tabung

JawaPos.com - Menghadapi meningkatnya aktivitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga menambah distribusi LPG 3 kg secara nasional dengan total lebih dari 23 juta tabung sepanjang Maret 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi, terutama untuk kalangan rumah tangga serta pelaku usaha mikro yang menjadi pengguna utama LPG subsidi.

Penyaluran tambahan tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, khususnya di periode hari besar keagamaan yang identik dengan peningkatan konsumsi LPG.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan komitmen perusahaan dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.

“Kami memastikan penambahan pasokan LPG 3 kg guna melayani kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman selama libur panjang Ramadhan hingga Idulfitri,” ujar Roberth dalam keterangannya.

Selain menambah pasokan, Pertamina Patra Niaga juga memperkuat sistem distribusi serta pengawasan di lapangan agar penyaluran LPG subsidi tetap tepat sasaran. Sebanyak 6.300 agen LPG disiagakan dan tetap beroperasi selama masa libur untuk menjamin ketersediaan LPG bagi masyarakat.

Masyarakat pun diimbau membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan melakukan transaksi di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketetapan pemerintah. Informasi lokasi pangkalan resmi dapat diakses melalui laman https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg, atau dengan menghubungi Pertamina Contact Center 135 untuk informasi lebih lanjut.

Bagi pengguna LPG non-subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menawarkan berbagai promo menarik untuk produk Bright Gas. Salah satunya adalah program penukaran dua tabung LPG 3 kg dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kg secara gratis selama masa promo.

Selain itu, tersedia pula potongan harga hingga Rp 25.000 untuk pengisian ulang Bright Gas 5,5 kg melalui aplikasi MyPertamina. Untuk meningkatkan kemudahan layanan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Delivery Service Bright Gas melalui Pertamina Contact Center 135 maupun aplikasi MyPertamina, sehingga proses pemesanan hingga pengantaran LPG dapat dilakukan langsung ke alamat pelanggan.