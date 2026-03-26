Saat Edukasi Bertemu Kepedulian, Cerita Pengabdian Mahasiswa Universitas Pertamina di Panti Yauma

JawaPos.com - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepedulian sosial mahasiswa, khususnya pada momentum Ramadan yang sarat dengan nilai kebersamaan dan berbagi.

Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, mahasiswa tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi masyarakat. Semangat inilah yang kemudian diwujudkan secara nyata melalui berbagai inisiatif kegiatan sosial yang melibatkan mahasiswa secara langsung.

Salah satu UKM Universitas Pertamina yaitu MIRAI, menyelenggarakan program “Mirai Mengabdi” di Panti Yauma sebagai bentuk kontribusi sosial yang mengintegrasikan edukasi dan aksi nyata. Program ini melibatkan mahasiswa Universitas Pertamina serta anak-anak panti dalam rangkaian aktivitas pembelajaran yang dirancang secara interaktif dan menyenangkan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi edukatif bertema “Ramadhan Ceria: Jadi Anak Baik di Bulan Puasa” yang disampaikan melalui pendekatan cerita dan media visual.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan active learning berbasis kelompok, di mana anak-anak mengikuti permainan edukatif seperti kartu bergambar dan penyusunan puzzle bertema Ramadan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan sosial mereka.

Ketua Umum MIRAI Universitas Pertamina, Moh. Agus Supriono Ramli, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dampak yang lebih luas dari sekadar bantuan sosial.

“Melalui Mirai Mengabdi, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada adik-adik panti. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan empati dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Irine Indraswari, menjelaskan bahwa pendekatan interaktif menjadi kunci dalam pelaksanaan program.

“Kami mengemas kegiatan dalam bentuk edukasi yang menyenangkan melalui permainan dan diskusi sederhana, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh adik-adik,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak panti serta bantuan sembako bagi Panti Yauma. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan buka puasa dalam suasana hangat yang mempererat kebersamaan antara mahasiswa dan anak-anak panti.