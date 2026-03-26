Dimas Choirul
26 Maret 2026, 21.44 WIB

Saat Edukasi Bertemu Kepedulian, Cerita Pengabdian Mahasiswa Universitas Pertamina di Panti Yauma

Salah satu UKM Universitas Pertamina yaitu MIRAI, menyelenggarakan program “Mirai Mengabdi” di Panti Yauma sebagai bentuk kontribusi sosial yang mengintegrasikan edukasi dan aksi nyata/(Istimewa)

JawaPos.com - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepedulian sosial mahasiswa, khususnya pada momentum Ramadan yang sarat dengan nilai kebersamaan dan berbagi. 

Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, mahasiswa tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi masyarakat. Semangat inilah yang kemudian diwujudkan secara nyata melalui berbagai inisiatif kegiatan sosial yang melibatkan mahasiswa secara langsung. 

Salah satu UKM Universitas Pertamina yaitu MIRAI, menyelenggarakan program “Mirai Mengabdi” di Panti Yauma sebagai bentuk kontribusi sosial yang mengintegrasikan edukasi dan aksi nyata. Program ini melibatkan mahasiswa Universitas Pertamina serta anak-anak panti dalam rangkaian aktivitas pembelajaran yang dirancang secara interaktif dan menyenangkan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi edukatif bertema “Ramadhan Ceria: Jadi Anak Baik di Bulan Puasa” yang disampaikan melalui pendekatan cerita dan media visual. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan active learning berbasis kelompok, di mana anak-anak mengikuti permainan edukatif seperti kartu bergambar dan penyusunan puzzle bertema Ramadan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan sosial mereka.

Ketua Umum MIRAI Universitas Pertamina, Moh. Agus Supriono Ramli, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dampak yang lebih luas dari sekadar bantuan sosial. 

“Melalui Mirai Mengabdi, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada adik-adik panti. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan empati dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Irine Indraswari, menjelaskan bahwa pendekatan interaktif menjadi kunci dalam pelaksanaan program. 

“Kami mengemas kegiatan dalam bentuk edukasi yang menyenangkan melalui permainan dan diskusi sederhana, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh adik-adik,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak panti serta bantuan sembako bagi Panti Yauma. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan buka puasa dalam suasana hangat yang mempererat kebersamaan antara mahasiswa dan anak-anak panti.

Program ini sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penyediaan pembelajaran informal yang edukatif dan inklusif, serta SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pemberian santunan dan bantuan sosial. Melalui inisiatif ini, mahasiswa Universitas Pertamina diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mengembangkan nilai kepemimpinan dan kepedulian sosial secara berkelanjutan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Pasokan LPG 3 Kg Melonjak saat Idul Fitri, Pertamina Siapkan 23 Juta Tabung - Image
Energi

Pasokan LPG 3 Kg Melonjak saat Idul Fitri, Pertamina Siapkan 23 Juta Tabung

26 Maret 2026, 19.31 WIB

Jelang Idulfitri, Pertamina Patra Niaga Pastikan Kesiapan Distribusi dari Kapal hingga SPBU - Image
Energi

Jelang Idulfitri, Pertamina Patra Niaga Pastikan Kesiapan Distribusi dari Kapal hingga SPBU

19 Maret 2026, 02.38 WIB

Bantah LHP BPK, Terdakwa Hari Karyuliarto Sebut Pengadaan LNG Pertamina Berdasarkan Kajian dan Penandatanganan Kontrak - Image
Kasuistika

Bantah LHP BPK, Terdakwa Hari Karyuliarto Sebut Pengadaan LNG Pertamina Berdasarkan Kajian dan Penandatanganan Kontrak

17 Maret 2026, 01.07 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

