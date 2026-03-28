28 Maret 2026, 21.40 WIB

Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik aman selama Ramadhan-Lebaran 2026

Ilustrasi SPKLU di Jawa Timur. (Humas PLN UID Jatim)

JawaPos.com – Pemerintah memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan andal selama periode Ramadhan dan Lebaran 2026.

Hal ini sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan listrik dan bahan bakar masyarakat, terutama saat arus mudik dan balik serta perayaan Idul Fitri.

BUMN di sektor energi kelistrikan, PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama mudik dan perayaan Lebaran.

Di sektor ketenagalistrikan, beban puncak saat lebaran diperkirakan mencapai 31.000 megawatt.

Sementara daya mampu pasok sistem kelistrikan nasional diproyeksikan mencapai sekitar 51.000 megawatt.

Sementara itu, sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali atau Jamali sebagai tulang punggung pasokan listrik nasional juga berada dalam kondisi normal dan andal.

Berdasarkan aliran daya sistem Jamali, beban puncak siang tercatat sekitar 34 ribu megawatt dan beban puncak malam sekitar 34 ribu megawatt

selain itu, untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama mudik, PT PLN (Persero) juga menyiapkan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di jalur Trans Sumatra-Jawa-Bali.

Sebanyak 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah tersedia di 994 lokasi dengan dukungan lebih dari 5.000 petugas yang bersiaga selama 24 jam.

Fasilitas SPKLU mobile juga disiapkan di jalur Trans Sumatra-Jawa-Bali. Sebanyak 15 unit spklu mobile disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik di titik-titik dengan mobilitas tinggi.

Dari sisi kesiapan operasional, PLN juga menyiagakan sekitar 72 ribu personel. Berbagai peralatan pendukung seperti posko siaga, genset, uninterruptible power supply atau UPS, unit gardu bergerak, hingga mobil crane juga disiagakan di berbagai wilayah operasional.

Karena itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan listrik.

Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Periode Ramadan dan Idul Fitri 2026 Erika Retnowati menjelaskan,  beban puncak pada saat Idul Fitri akan mencapai 31.000 megawatt, sedangkan daya mampu pasoknya adalah 51.000 megawatt.

”Sehingga terdapat cadangan sebesar 16.000 megawatt dan itu adalah 48% dari keseluruhan pasokan,” terang Erika.

”Dengan cadangan yang sedemikian besar, pemerintah memastikan bahwa kondisi ketenagalistrikan itu adalah aman dan andal untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khusunya di pusat-pusat kegiatan pada saat merayakan Idul Fitri,” lanjutnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menginstrusikan PLN untuk menjaga keandalan jaringan transmisi dan distribusi. Langkah tersebut bertujuan mencegah potensi timbulnya gangguan.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
Danantara Inisiasi Hibah PLTS di Sumenep, PLN Siap Suplai Listrik Bersih untuk 2.000 KK - Image
Energi

Danantara Inisiasi Hibah PLTS di Sumenep, PLN Siap Suplai Listrik Bersih untuk 2.000 KK

16 Maret 2026, 17.20 WIB

Pemurnian Air Limbah Terintergasi Panel Surya: Langkah Hijau Inovator IT PLN Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan - Image
Ekonomi

Pemurnian Air Limbah Terintergasi Panel Surya: Langkah Hijau Inovator IT PLN Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan

24 Oktober 2025, 02.05 WIB

PLN Minta Maaf Masih Ada Pemadaman Bergilir di Aceh, Sebut Kekurangan Pasokan Listrik 40 MW - Image
Energi

PLN Minta Maaf Masih Ada Pemadaman Bergilir di Aceh, Sebut Kekurangan Pasokan Listrik 40 MW

10 Desember 2025, 17.31 WIB

Terpopuler

1

DPRD Surabaya Dorong Transformasi Digital PJU, Target 10.000 Titik Baru pada 2026

2

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

3

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

4

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

5

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

6

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

7

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

8

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

9

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

10

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

