Estu Suryowati
04 April 2026, 02.12 WIB

Wujudkan Kemandirian Energi, Komisi XII DPR Dorong Elektrifikasi di Tengah Gejolak Global

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya elektrifikasi kendaraan dan penggunaan kompor listrik sebagai bagian dari strategi transisi energi. (ANTARA)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya elektrifikasi kendaraan dan penggunaan kompor listrik sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional di tengah dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kondisi saat ini, menjadi pengingat bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik, terutama ketenagalistrikan ditengah risiko stabilitas pasokan dan harga energi dunia,” katanya dalam rapat sektor ketenagalistrikan, di Gedung DPR. 

Sugeng menjelaskan bahwa elektrifikasi kendaraan merupakan langkah strategis untuk mengalihkan konsumsi energi di sektor transportasi dari bahan bakar fosil ke listrik. 

“Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, konsumsi energi dapat lebih bertumpu pada sistem kelistrikan nasional yang bersumber dari dalam negeri,” katanya, dikutip Jumat (3/4)

Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan, subsidi energi meningkat dari Rp 95,7 triliun (2020) menjadi Rp 159,6 triliun (2023), lalu naik ke Rp 203,4 triliun pada 2024, terutama untuk BBM dan LPG. 

Bahkan pada 2025, total anggaran mencapai Rp 394,3 triliun, dan direncanakan Rp 210,06 triliun dalam RAPBN 2026, dengan porsi besar tetap untuk BBM dan LPG. Untuk itu, Sugeng juga mendorong konversi kompor berbahan bakar gas ke kompor listrik di tingkat rumah tangga. 

“Penggunaan kompor listrik dapat menjadi alternatif yang lebih efisien sekaligus memanfaatkan jaringan listrik yang telah tersedia luas di berbagai daerah,” katanya. 

Sugeng menegaskan bahwa kedua langkah tersebut tidak hanya mendukung transisi menuju energi bersih, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global. 

“Peningkatan konsumsi listrik domestik secara produktif akan memperkuat sistem energi nasional di tengah tekanan eksternal,” katanya. 

