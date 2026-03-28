Curi Perhatian! Intip Momen Sarwendah dan Giorgio Antonio saat Kencan

JawaPos.com - Kisah cinta antara penyanyi Sarwendah dan Giorgio Antonio selalu menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen.

Seperti baru-baru ini, Sarwendah mengunggah sebuah video di akun TikTok nya @sarwendahofficial saat dirinya akan makan di restoran bersama laki-laki yang akrab disapa Gio itu

Di awal video ia terlihat sedang memakai riasan wajah yang natural membuat penampilannya semakin menarik dan anggun.

Sarwendah juga memilih mengenakan atasan sederhana yaitu sweater putih dengan kerah berwarna coklat muda.

Sebelum berangkat ia juga berpamitan dengan Thalia yang kemudian disusul kecupan manis di pipi antara ia dan anaknya.

Dalam video, pnggemar pun disuguhkan dengan pemandangan Gio yang membuka pintu mobil untuk Sarwendah.

Netizen pun makin bahagia melihatnya, mereka juga menjuluki keduanya dengan sebutan Papio dan Mamio karena chemistry yang kuat.

Keduanya sering live bersama di akun media sosial, terlihat kompak memakai jam tangan serupa, dan sempat dikabarkan menyiapkan cincin, membuat netizen penasaran tentang rencana mereka kedepannya.

Netizen memenuhi kolom komentar, "Ini beneran udah official kah? Kalau iya seneng banget," @lana den lape