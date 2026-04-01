Abdul Rahman
02 April 2026, 04.10 WIB

Awkarin Dikabarkan Hamil Duluan, Begini Faktanya

Awkarin memeluk kekasih bulenya dan memperlihatkan hasil tes menunjukkan ia positif hamil sebagai bagian dari perayaan April Mop. (Instagram: karinkovilda)

JawaPos.com - Netizen di media sosial heboh terkait kabar selebgram Awkarin hamil duluan sebelum menikah. Banyak warganet melayangkan cibiran pada Awkarin yang dianggap menormalisasi perzinaan.

Kabar kehamilan Awkarin diketahui publik setelah kabar menghebohkan ini diunggah pemilik nama lahir Karin Novilda melalui saluran eksklusif di Instagram.

Kabar kehamilan Awkarin semakin meluas setelah diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial, termasuk diunggah oleh akun gosip_danu di Instagram.

Dalam foto yang dibagikan Awkarin, dia terlihat memeluk kekasih bulenya sembari memperlihatkan hasil tes kehamilan di tangannya yang menunjukan bahwa dia positif hamil.

"Guys! Diem-diem dulu ya," tulis Awkarin pada foto yang dibagikanya.

Setelah kabar kehamilan Awkarin menyebar luas di media sosial, dia mengunggah postingan itu di feed Instagram. Di sana, Awkarin memastikan kabar kehamilan dirinya tidak benar alias prank.

Awkarin menunjukkan hasil tes kehamilan merupakan hasil rekayasa atau editan. Dia sengaja melakukan hal itu sebagai bagian dari perayaan April Mop yang jatuh pada hari ini, Rabu, 1 April 2026.

Awkarin menjalin komunikasi dengan temannya bernama Cindy Caroline usai foto kehamilan dirinya diunggah di saluran eksklusif Instgaram yang pastinya bakal menyebar ke publik dan diketahui oleh para pembensi Awkarin.

"Gak kebayang musuh-musuh lo pasti mampus-mampusin lo," komentar Cindy.

