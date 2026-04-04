Abdul Rahman
04 April 2026, 21.26 WIB

Haji Faisal Kesal Fujianti Utami Dijodoh-jodohkan dengan Reza Arap oleh Netizen

JawaPos.com - Perjodohan yang dilakukan netizen antara selebgram Fujianti Utami dengan YouTuber Reza Arap mendapat respons kurang positif dari Haji Faisal selaku ayahanda. Dia meminta netizen berhenti melakukan tindakan kurang bermanfaat seperti itu.

Menurut Haji Faisal, Fuji tidak seharusnya diodoh-jodohkan karena saat ini dia sedang berfokus pada kariernya di dunia hiburan. Sang putri juga tidak sedang dalam kondisi terdesak untuk segera menikah mengingat usianya masih sangat muda.

Haji Faisal mengingatkan netizen untuk tidak membuat konten yang kurang baik demi menjodoh-jodohkan Fuji dengan Reza Arap. Karena jika sudah keterlaluan, dia menegaskan akan mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum.

"Kalau sudah terlalu, tentu saya bahas (dengan pengacara). Selaku orang tua, saya tidak akan tinggal diam. Nggak usah berlebihan lah, ngapain juga anak saya dijodoh-jodohin," kata Haji Faisal.

Peringatan tersebut sebagai bentuk kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Apalagi, kemajuan teknologi saat ini memungkinkan adanya konten yang dikembangkan dengan menggunakan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Dia menjelaskan bahwa Fuji dan Reza Arap tidak punya hubungan spesial apa pun. Saat itu, Fuji hanya datang untuk memenuhi undangan program yang digagas Reza Arap.

Kedatangan Fuji ke program yang dibuat Reza Arap sebagai bagian dari penghormatan terhadap pihak pengundang. Bukan karena ada hubungan spesial atau muncul perasaan saling suka satu sama lain.

"Mereka hanya tampil. Anak saya diundang, diajak ya dia datang untuk menghormati tuan rumah. Dan tuan rumah menghormati anak saya sebagai tamu,"ujarnya.

"Kalau setiap kali anak saya kolaborasi dengan seseorang kemudian dijodoh-jodohkan, rasanya kurang pas, kurang bagus,” keluh Haji Faisal.

