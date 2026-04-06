Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
07 April 2026, 04.31 WIB

Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Meninggal di Usia 35 Tahun

Brian Ardianto, chef jebolan MasterChef Indonesia meninggal. (Instagram: MasterchefIna)

JawaPos.com - Brian Ardianto, salah satu chef jebolan MasterChef Indonesia Season 5 meninggal dunia pada hari ini, Senin (6/4). Dia mengembuskan napas terakhir di usia 35 tahun.

Kabar duka tersebut disampaikan akun Instagram resmi MasterchefIna. Di sana, ditampilkan foto Brian Ardianto dengan disertai ungkap duka.

"Innalillahi wainna ilaihi raji'un. Kabar duka meninggalnya @brianardianto alumni MasterChef Indonesia season 5, yang berpulang ke rahmatullah," tulis akun tersebut.

Meninggalnya Brian Ardianto tentu saja menjadi kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, didoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini.

"Semoga keluarga yang ditinggakan diberi ketabahan dan keikhlasan. Dan Almarhum dilapangkan kuburnya. Aamin," imbuhnya.

Brian Ardianto sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jogjakarta atas penyakit yang dideritanya.

Brian Ardianto sempat menyatakan kondisi kesehatannya sudah membaik setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari di rumah sakit. Dia pun sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada dokter dan perawat yang menanganinya.

Namun sayangnya, Tuhan punya rencana yang lebih indah untukmya. Brian Ardianto dinyatakan meninggal dunia pada hari ini setelah sempat berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

"Brian, waktu dengar kabar dari @jordhialdyan_ kalau kondisimu sudah membaik, Mami Iangsung senang banget. Tapi ternyata Allah memilihkan bulan baik untuk memanggilmu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," komentar salah satu netizen.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore