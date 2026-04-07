Kesal, Dinar Candy Bongkar Akun Media Sosial yang Menawarnya Rp 1 Miliar

Dinar Candy. (jawapos.com/abdul rahman)
JawaPos.com - DJ Dinar Candy tampak kesal harga dirinya direndahkan oleh salah satu akun media sosial dengan menawarnya untuk melakukan kencan semalam. Dia pun membongkar akun media sosial yang telah menawarnya dengan harga Rp 1 Miliar.
Sang DJ tidak hanya memperlihatkan akun media sosial yang menawarnya untuk melakukan hubungan intim. Dia juga memperlihatkan bukti percakapan yang sempat terjadi via aplikasi perpesanan.
Awalnya, akun media sosial tersebut menawar Dinar Candy dengan harga sekitar Rp 200 juta.
"Rp 205 juta? ML long time hotel bintang 5, deal baby?," tulis akun tersebut.
Dinar Candy kemudian membalasnya dengan menyatakan harga itu murah. Pemilik akun tersebut lantas menaikkan harga berkali lipat menjadi Rp 1 miliar.
Dinar Candy kemudian menegaskan dirinya tidak mau meski mau dibayar dengan uang fantastis sekalipun. Dia tidak menerima jasa untuk melakukan hubungan intim.
"Buat ani ani yang butuh job ni dm abangnya, postingan gua dihapus Ig sebelumnya !! Intinya sebrutal apa pun gua kagak jualan donat ya, takut ledes dan penyakit !!!," tegas Dinar Candy.
Sejumlah netizen memberikan pujian kepada Dinar Candy yang berani membongkar akun media sosial yang telah menawarnya supaya pengguna akun media sosial tidak sembarangan.
Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik