Kesal, Dinar Candy Bongkar Akun Media Sosial yang Menawarnya Rp 1 Miliar

JawaPos.com - DJ Dinar Candy tampak kesal harga dirinya direndahkan oleh salah satu akun media sosial dengan menawarnya untuk melakukan kencan semalam. Dia pun membongkar akun media sosial yang telah menawarnya dengan harga Rp 1 Miliar.

Sang DJ tidak hanya memperlihatkan akun media sosial yang menawarnya untuk melakukan hubungan intim. Dia juga memperlihatkan bukti percakapan yang sempat terjadi via aplikasi perpesanan.

Awalnya, akun media sosial tersebut menawar Dinar Candy dengan harga sekitar Rp 200 juta.

"Rp 205 juta? ML long time hotel bintang 5, deal baby?," tulis akun tersebut.

Dinar Candy kemudian membalasnya dengan menyatakan harga itu murah. Pemilik akun tersebut lantas menaikkan harga berkali lipat menjadi Rp 1 miliar.

Dinar Candy kemudian menegaskan dirinya tidak mau meski mau dibayar dengan uang fantastis sekalipun. Dia tidak menerima jasa untuk melakukan hubungan intim.

"Buat ani ani yang butuh job ni dm abangnya, postingan gua dihapus Ig sebelumnya !! Intinya sebrutal apa pun gua kagak jualan donat ya, takut ledes dan penyakit !!!," tegas Dinar Candy.

Akun media sosial yang menawar DJ Dinar Candy Rp 1 miliar. (Instagram: dinar_candy)