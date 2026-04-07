Abdul Rahman
08 April 2026, 00.48 WIB

Kesal, Dinar Candy Bongkar Akun Media Sosial yang Menawarnya Rp 1 Miliar

Dinar Candy. (jawapos.com/abdul rahman)

JawaPos.com - DJ Dinar Candy tampak kesal harga dirinya direndahkan oleh salah satu akun media sosial dengan menawarnya untuk melakukan kencan semalam. Dia pun membongkar akun media sosial yang telah menawarnya dengan harga Rp 1 Miliar.

Sang DJ tidak hanya memperlihatkan akun media sosial yang menawarnya untuk melakukan hubungan intim. Dia juga memperlihatkan bukti percakapan yang sempat terjadi via aplikasi perpesanan.

Awalnya, akun media sosial tersebut menawar Dinar Candy dengan harga sekitar Rp 200 juta.

"Rp 205 juta? ML long time hotel bintang 5, deal baby?," tulis akun tersebut.

Dinar Candy kemudian membalasnya dengan menyatakan harga itu murah. Pemilik akun tersebut lantas menaikkan harga berkali lipat menjadi Rp 1 miliar.

Dinar Candy kemudian menegaskan dirinya tidak mau meski mau dibayar dengan uang fantastis sekalipun. Dia tidak menerima  jasa untuk melakukan hubungan intim.

"Buat ani ani yang butuh job ni dm abangnya, postingan gua dihapus Ig sebelumnya !! Intinya sebrutal apa pun gua kagak jualan donat ya, takut ledes dan penyakit !!!," tegas Dinar Candy.

Akun media sosial yang menawar DJ Dinar Candy Rp 1 miliar. (Instagram: dinar_candy)

Sejumlah netizen memberikan pujian kepada Dinar Candy yang berani membongkar akun media sosial yang telah menawarnya supaya pengguna akun media sosial tidak sembarangan.

Artikel Terkait
Safa Marwah Ternyata Pernah Ditawar Rp 1 Juta oleh Suami Selebgram Clara Shinta - Image
Entertainment

Safa Marwah Ternyata Pernah Ditawar Rp 1 Juta oleh Suami Selebgram Clara Shinta

01 April 2026, 18.36 WIB

Lula Lahfah Meninggal, Dinar Candy Ingatkan Bahaya Vape yang Beredar di Kelab Malam - Image
Infotainment

Lula Lahfah Meninggal, Dinar Candy Ingatkan Bahaya Vape yang Beredar di Kelab Malam

24 Januari 2026, 16.51 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

