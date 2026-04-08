Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Jadi yang Ditunggu, Akan Ada Banyak Selebriti!

Taylor Swift dan Travis Kelce. (Pinkvilla)
JawaPos.com - Musisi Taylor Swift dan Travis Kelce berencana menggelar pernikahan tanggal 13 Juni 2026.
Tak hanya menjadi perbincangan hangat para penggemar dan rekan selebritis, Selena Gomez yang disebut-sebut sebagai sahabat sang musisi pun kabarnya akan hadir.
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (8/4) sejak pasangan tersebut mengumumkan pertunangan mereka pada Agustus 2025, penggemar antusias menantikannya.
Beberapa wajah yang diharapkan hadir termasuk geng perempuan Taylor Swift, termasuk Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, saudara perempuan Haim, dan Zoë Kravitz.
Sebelumnya, penyanyi itu terlihat di sebuah acara makan malam pengiring pengantin bersama Hadid dan kemudian bersama Este Haim.
Dari pihak mempelai pria, tamu undangan yang diharapkan hadir termasuk rekan setim NFL Patrick Mahomes, aktor Miles Teller, dan kakak laki-lakinya, Jason Kelce, beserta keluarganya.
Tampaknya sekarang sang penyanyi telah membagi lokasi pernikahan menjadi dua, rumah mewah sang penyanyi dan yang lainnya, resor tepi laut di dekatnya.
Sebuah laporan baru dari Us Weekly mengklaim bahwa pasangan tersebut telah mengurangi tekanan pada diri mereka sendiri, menjaga agar semuanya tetap santai.
