Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
08 April 2026, 14.45 WIB

Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Jadi yang Ditunggu, Akan Ada Banyak Selebriti!

Taylor Swift dan Travis Kelce. (Pinkvilla)

Taylor Swift dan Travis Kelce. (Pinkvilla)

JawaPos.com - Musisi Taylor Swift dan Travis Kelce berencana menggelar pernikahan tanggal 13 Juni 2026.

Tak hanya menjadi perbincangan hangat para penggemar dan rekan selebritis, Selena Gomez yang disebut-sebut sebagai sahabat sang musisi pun kabarnya akan hadir.

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (8/4) sejak pasangan tersebut mengumumkan pertunangan mereka pada Agustus 2025, penggemar antusias menantikannya.

Beberapa wajah yang diharapkan hadir termasuk geng perempuan Taylor Swift, termasuk Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, saudara perempuan Haim, dan Zoë Kravitz.

Sebelumnya, penyanyi itu terlihat di sebuah acara makan malam pengiring pengantin bersama Hadid dan kemudian bersama Este Haim.

Dari pihak mempelai pria, tamu undangan yang diharapkan hadir termasuk rekan setim NFL Patrick Mahomes, aktor Miles Teller, dan kakak laki-lakinya, Jason Kelce, beserta keluarganya.

Tampaknya sekarang sang penyanyi telah membagi lokasi pernikahan menjadi dua, rumah mewah sang penyanyi dan yang lainnya, resor tepi laut di dekatnya.

Sebuah laporan baru dari Us Weekly mengklaim bahwa pasangan tersebut telah mengurangi tekanan pada diri mereka sendiri, menjaga agar semuanya tetap santai.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore