Aulia Ramadhani
31 Maret 2026, 03.48 WIB

Dalam Pidato Kemenangannya di iHeart Awards 2026, Taylor Swift Ungkap Terima Kasih kepada Travis Kelce

Taylor Swift. Sumber Foto: Pinkvilla

JawaPos.com – Penyanyi bersuara emas Taylor Swift, berhasil mendominasi iHeartRadio Music Awards 2026, dimana ia juga menyampaikan pesan untuk Travis Kelce dalam pidatonya.

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), membuktikan popularitasnya yang tak tertandingi di industri musik, ia membawa pulang penghargaan tertinggi.

Penghargaan termasuk Artis Terbaik Tahun Ini dan Album Pop Terbaik untuk The Life of a Showgirl ia dapatkan

Acara yang diadakan di Los Angeles ini menyaksikan Swift meraih kemenangan yang semakin memperkuat warisannya.

Saat menerima penghargaan Album Pop Terbaik, Swift menyampaikan pidato yang emosional, rasa terima kasih atas dukungan ia ucapkan

Dalam pidatonya ia menyebutkan tunangannya, Travis Kelce, sebagai inspirasi kebahagiaan dan kepercayaan diri yang tercermin dalam albumnya.

Swift berbagi bagaimana hubungannya dengan Kelce telah memengaruhi kehidupan dan karya seninya secara positif.

Ia berkata, “Saya rasa album ini terasa sangat bahagia, percaya diri, dan bebas karena itulah yang saya rasakan setiap hari dalam hidup.”

“Jadi terima kasih atas semua dukungan positifnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada iHeart dan kepada siapa pun yang peduli dengan The Fate of Ophelia,” ucapnya

Ia menambahkan, “Karena kalian telah menjadikannya hit terbesar dalam karier saya, yang sungguh luar biasa saat ini, dan terima kasih.”

Editor: Setyo Adi Nugroho
