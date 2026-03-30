Bakal Gelar Pernikahan di Bulan Juni, Taylor Swift dan Travis Kelce Diduga Telah Rencanakan Bulan Madu

JawaPos.com - Menjadi trending topik di seluruh dunia, penyanyi ternama Taylor Swift dan Travis Kelce kini diketahui merencanakan bulan madu

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), pernikahan Travis Kelce dan Taylor Swift adalah salah satu peristiwa yang paling dinantikan, dimana akan digelar pada 13 Juni 2026

Jutaan penggemar yang menantikan pernikahan bintang pop tersebut dengan penuh antusias, dugaan detail liburan pasca-pernikahan mereka telah muncul di internet.

US Sun mengungkap pasangan bintang tersebut akan pergi berbulan madu selama tiga minggu di Bahama, Italia, Prancis, Kroasia, Yunani, Singapura, dan Australia akhir tahun ini.

Meskipun detail perjalanan belum terungkap, pasangan tersebut diperkirakan akan menjadikan perjalanan tersebut sebagai bagian dari liburan mereka.

Meskipun Travis Kelce dan Taylor Swift sangat merahasiakan rencana pernikahan mereka, dengan Graham Norton mengklaim bahwa ia dipaksa untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA)

Seorang yang dekat dengan pengembangan rencana tur global mereka telah mengungkapkan keputusan mereka untuk pergi ke tujuh lokasi di seluruh dunia, selama tiga minggu.

“Mereka telah merencanakan ini selama berminggu-minggu dan telah memberi tahu teman dan keluarga bahwa mereka akan ‘menghilang dari sorotan’ selama waktu ini,” ungkap seorang sumber tentang rencana pasangan tersebut.

Rencana mereka yang diduga telah menjadi ‘prioritas utama’ bagi pasangan tersebut karena mereka mengantisipasi musim yang sibuk karena karier mereka berdua,