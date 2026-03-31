9 Tanda Seseorang Sudah Berdamai dengan Kesendirian, Apa Saja?

Kesendirian yang sehat bukan berarti menghilang dari dunia atau menolak semua ajakan.

Justru, orang yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri biasanya tetap bisa terhubung dengan orang lain tanpa merasa bergantung.

Melansir VegOut Magazine, berikut beberapa tanda bahwa seseorang sudah berdamai dengan kesendirian.

1. Tidak Sering Membicarakan Betapa Mereka Suka Sendiri

Orang yang nyaman dengan kesendirian biasanya tidak merasa perlu terus-menerus bilang, “Aku lebih suka sendiri.” Buat mereka, menyendiri adalah hal biasa, bukan identitas.

2. Tetap Mau Bersosialisasi

Mereka masih bisa menerima undangan makan, nongkrong, atau datang ke acara tertentu. Bedanya, mereka hadir karena ingin, bukan karena takut sendirian.

3. Waktu Sendiri Mereka Punya Isi

Kesendirian mereka tidak terasa kosong. Mereka mengisi waktu dengan hal-hal yang bermakna seperti membaca, memasak, jalan santai, mendengarkan musik, atau menulis.